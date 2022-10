Lika-liku Batu Bara di Tengah Pesta Harga dan Order Eropa

Bisnis.com, JAKARTA – Belum lama ini negara kawasan Eropa digadang-gadang akan menjadi tujuan ekspor dan pasar yang menjanjikan bagi batu bara Indonesia. Namun demikian, guna memenuhi kebutuhan Benua Biru tersebut, tak semudah yang dibayangkan.

Adapun, permintaan dari Eropa ternyata mengerek permintaan batu bara secara global. Hal itu salah satunya berdampak pada harga batu bara acuan (HBA) di Indonesia yang mengalami kenaikan cukup signifikan.

HBA pada Oktober 2022 mengalami kenaikan US$11,75 per ton menjadi US$330,97 per ton. Sementara HBA September sebelumnya berada di posisi US$319,22 per ton.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, kenaikan HBA Oktober dipengaruhi oleh naiknya rata-rata indeks bulanan penyusunan HBA, yaitu ICI naik 3,63 persen, Platts naik 4,41 persen, GNCC naik 3,98 persen, dan NEX naik 3,08 persen.

"Selain naiknya rata-rata indeks, negara - negara Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Belgia telah menghidupkan kembali pembangkit batu bara sebagai dampak dari pemangkasan gas oleh Rusia,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi melalui siaran pers, Senin (3/10/2022).

Dia melanjutkan faktor lain yang memengaruhi kenaikan HBA adalah adanya kendala pasokan gas alam di Eropa.