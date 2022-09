Prospek Saham Medco (MEDC) dari Katalis Harga Migas

Bisnis.com, JAKARTA - Saham MEDC menjadi salah satu bagger sepanjang 2022 dengan kenaikan dua kali lipat. Masihkah ada peluang bagi investor yang ingin masuk? Dan bagaimana rekomendasinya untuk investor yang masih memegang saham tersebut?

Sejalan dengan lonjakan profitabilitas, saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) telah memantul lebih dari 100 persen sepanjang tahun berjalan 2022.

Ke depan, kinerja emiten yang dirintis keluarga Panigoro itu bakal diwarnai oleh pergerakan harga minyak mentah, gas, dan tembaga, serta kontribusi blok Corridor yang baru diakuisisi.

Berdasarkan data Bloom­­berg, saham MEDC ditutup di le­vel Rp955 pada akhir perdagangan Selasa (20/9). Di level itu, MEDC sudah naik 104,94 persen dari akhir perdagangan 2021. Di sisi valuasi, MEDC diper­­dagangkan dengan price ear­nings ratio (PER) 5,9 kali dan pri­ce to book value (PBV) 1,22 ka­li.

Sepanjang tahun berjalan 2022, MEDC menyentuh level tertinggi Rp1.000 pada 15 September 2022. Level itu terakhir kali ditembus MEDC pada 24 Mei 2018.

Moncernya laju saham MEDC tak terlepas dari harga minyak mentah WTI dan Brent yang masih bertahan di atas US$85 per barel.