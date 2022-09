Ketika Raja Batu Bara Merandai Si Anak Singkong

Bisnis.com, JAKARTA – Tidak ada lagi nama Chairul Tanjung pada deretan tiga teratas manusia paling sugih di Indonesia. Dalam perankingan terbaru versi Forbes Real Time Billionaire, Si Anak Singkong dilangkahi bos perusahaan batu bara PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), Dato’ Low Tuck Kwong.

Banda Si Anak Singkong, yang terlempar ke peringkat lima, susut lantaran kapitalisasi pasar salah satu emiten andalannya, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) lingsir. Pada saat yang sama, Low sedang menikmati lonjakan valuasi BYAN yang makin membara.

Per penutupan perdagangan pekan ini, Jumat (16/9) misalnya, saham BYAN memiliki label harga Rp66.200 per lembar. Posisi ini melambangkan penguatan 152,67 persen dibandingkan harga awal tahun yang cuma Rp26.200 per lembar.

Rapor tersebut bikin nilai kekayaan bersih yang dimiliki Low ikut melambung. Forbes menaksir bahwa saat ini harta Low sudah menyentuh US$8,9 miliar alias Rp133,2 triliun (kurs Rp14.967 per US$).

Pundi-pundi kantong Low memang masih kalah tebal bila dibandingkan kakak beradik Grup Djarum, Robert dan Michael Hartono yang masih betah duduk di dua tingkat teratas. Harta masing-masing kompak berada di atas Rp300 triliun.

Namun, bila dibandingkan nama-nama lain macam bos Indorama Sri Prakash Lohia (Rp89,8 triliun), Chairul Tanjung sendiri (Rp88,3 triliun), bos Grup Barito Prajogo Pangestu (Rp89,8 triliun), hingga Tanoko bersaudara (Rp52,38 triliun) yang menempati urutan 4 hingga 7, Low telah menciptakan jurang pemisah yang terlampau curam.