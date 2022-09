Obsesi Lippo Lewat Mimpi Besar Dividen Matahari (LPPF)

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah berhasil membalik tren rugi jadi untung, PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) masih jauh dari kata puas. Tahun depan, emiten Grup Lippo yang mengasuh jaringan peritel fesyen dan gaya hidup Matahari tersebut ingin memecahkan rekor dividen sepanjang sejarah perseroan.

Sebenarnya, ancang-ancang untuk mencuri panggung sudah didengungkan sejak awal tahun, ketika mereka menarget dividen tahun depan (berdasarkan kinerja tahun buku 2022) menyentuh Rp500 per saham. Namun, belakangan, LPPF bersikap makin optimistis dan mengerek proyeksi dividen ke level yang lebih tinggi, yakni Rp525 per saham.

“[Target yang lebih besar] didukung oleh prospek yang membaik, dan proyeksi penciptaan arus kas yang kuat,” papar bos LPPF Terry O Connor menegaskan ulang ambisinya dalam paparan publik virtual hari ini, Kamis (15/9/2022).

Sebagai konteks, rekor dividen LPPF sebelumnya adalah Rp484 per saham. Nominal itu mereka bagikan kepada investor publik pada 2017, berdasarkan kinerja keuangan untuk tahun buku 2016.

Sementara, dalam penyetoran terakhir berdasarkan tahun buku 2021 pada April 2022, perseroan membagi dividen Rp250 per saham. Namun, jumlah ini belum termasuk kucuran dividen interim Rp100 per saham yang ditebar November tahun lalu (total Rp350 per saham).