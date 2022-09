September Ceria Si Penambang Nikel (INCO)

Bisnis.com, JAKARTA – Bulan September baru jalan tujuh hari, tapi jalinan kabar baik sudah menyelimuti perjalanan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO). Dalam sepekan, emiten penambang nikel pelat merah itu panen katalis positif.

Satu yang paling sensasional adalah keberhasilan INCO menyegel kesepakatan pengembangan pabrik feronikel baru di Blok Bahodopi dengan Taiyuan Iron & Stell Group Co Ltd alias Tisco dan Shandong Xinhai Technology Co Ltd atawa Xinhai.

Menurut Direktur INCO Bernardus Irmanto, Tisco dan Xinhai telah sepakat untuk ikut memberikan injeksi dana untuk proyek senilai US$2,1 miliar tersebut. INCO akan menjadi pemegang 49 persen saham di proyek tersebut, sementara sisanya bakal dibagi oleh kedua pihak lain.

“Tapi mereka [Tisco dan Xinhai] akan membentuk joint-venture lainnya di Singapura. Perusahaan itu yang nanti akan masuk ke proyek Bahodopi,” terang Bernardus dalam konferensi pers Selasa (6/9/2022).

Sebagai pengingat, proyek yang dimaksud Bernardus diperkirakan akan menambah kapasitas produksi sekitar 73 kilo ton hingga 80 kilo ton per tahun. Nantinya, proses pembangunan fasilitas tersebut akan memakai 30 persen dari uang cash patungan. Sisa 70 persen dana lain bakal ditarik dari pinjaman utang bank.

Berbeda dari pabrik lain, proyek baru tersebut bakal menandai langkah INCO untuk beralih ke energi yang lebih bersih. Sebab, rencananya, aktivitas operasional termasuk kelistrikan di proyek anyar Bahodopi akan menggunakan tenaga LNG dengan estimasi kebutuhan pasokan 22 juta mmbtu per tahun.