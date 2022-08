Pembuktian Adaro Minerals (ADMR), Emiten Anyar Boy Thohir & TP Rachmat

Bisnis.com, JAKARTA – Sejak melantai sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia, PT Adaro Minerals Tbk. (ADMR) dihadapkan pada ekspektasi besar investor yang terus mengerek kapitalisasi pasar perseroan. Untungnya, sejauh ini emiten milik Grup Adaro, konglomerasi besutan crazy rich Garibaldi Thohir alias Boy Thohir dan TP Rachmat itu relatif menjawab harapan pelaku pasar.

Awal pekan ini, perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas Rp66 triliun tersebut telah merilis laporan keuangan untuk periode semester I/2022. Tidak tanggung-tanggung, mereka melaporkan capaian pertumbuhan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk 490 persen secara year-on-year (yoy), tepatnya dari US$34,18 juta menjadi US$202 juta atau setara Rp3,01 triliun (kurs Rp14.928 per US$).

“ADMR menikmati hasil semester pertama yang kuat sebagai perusahaan tercatat, yang didukung dengan ASP [average selling-price/harga jual rata-rata] yang lebih tinggi dan peningkatan volume penjualan,” ujar CEO ADMR Christian Arianto Rachmat dalam keterangan tertulis, hari ini (29/8).

Seperti kata Christian, yang notabene merupakan putra TP Rachmat, harga jual rata-rata batu bara ADMR pada paruh pertama memang tinggi. Dalam estimasi perseroan, harga jual rata-rata pada Januari-Juni 2022 naik 143 persen yoy.

Kenaikan tersebut selaras dengan tren harga batu bara global yang juga menanjak. Sebagai ilustrasi, per akhir semester I/2022 atau 30 Juni 2022, Market Insider mencatat bahwa harga jual rata-rata batu bara Newcastle berada pada level US$370 per metrik ton, atau naik 208,3 persen dari posisi US$120 per metrik ton di awal tahun (year-to-date/ytd).