Saham Antam (ANTM) Sudah Diskon, Buy or Bye?

Bisnis.com, JAKARTA – Awal Juni lalu, penurunan rating sejumlah analis terhadap saham PT Aneka Tambang Persero Tbk. (ANTM) direspons dengan cepat oleh pelaku pasar. Kini, sebulan lebih lewat, banderol yang melekat pada saham emiten pelat merah itu sudah turun lebih jauh dari bayangan awal.

Sebagai konteks, hingga penutupan perdagangan Selasa (26/7), mahar saham ANTM berada di posisi Rp1.750 per saham. Level ini mencerminkan penurunan bulanan 10,7 persen dan 22,2 persen sejak awal tahun (year-to-date/ytd).

Seturut data RTI, harga yang sama mencerminkan rasio price to earning (PER) 7,32x, sedangkan secara price to book value (PBV) masih di level 1,92x.

Sebagai pembanding, di saat yang sama emiten nikel lain seperti PT Vale Indonesia (INCO) memiliki PER disetahunkan 14,54x meski PBV mereka hanya 1,77x.

Sementara jika dibandingkan dengan sesama produsen emas, nama lain seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) hingga PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) memiliki nilai PER disetahunkan dan PBV yang jauh lebih mahal.

Analis RHB Sekuritas Fauzan Luthfi Djamal, dalam pandangan teranyarnya, menilai saham ANTM sebagai peluang yang diabaikan. Karena itu, dia masih menyematkan rating buy terhadap emiten ini dengan target Rp3.180 per saham.