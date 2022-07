Runtuhnya Valuasi Paylater Terbesar di Dunia

Bisnis.com, JAKARTA – Klarna, raksasa fintech buy now pay later (BNPL) alias paylater asal Stockholm, Swedia mengumumkan kabar baik berupa pendanaan tambahan senilai US$800 juta oleh beberapa investor pada Senin (11/6/2022). Namun, di tengah berembusnya angin segar tersebut, mencuat pula informasi yang kurang menggembirakan.

Bersamaan dengan kabar pendanaan, manajemen Klarna mengumumkan bahwa saat ini valuasi pasar perusahaan mereka hanya berkisar US$6,7 miliar. Nilai ini amblas lebih dari sekadar dalam. Tepatnya sekitar 85 persen jika dibandingkan valuasi US$46,6 miliar yang dimiliki perusahaan pada Juni 2021.

Menawarkan layanan paylater untuk berbagai kebutuhan konsumer, popularitas Klarna memang sempat meroket saat pandemi Covid-19 muncul. Dari kisaran US$5,5 miliar pada 2019 (prapandemi), rapor valuasi US$46 miliar yang melekat pada 2021 sempat bikin Klarna tampil sebagai startup dengan valuasi paling tinggi di dunia.

Kenaikan valuasi yang sempat terjadi bukan tanpa sebab. Berdiri sejak 2005, nasib Klarna menemui takdir bagus seiring ekspansi besar-besaran yang dilakukan.

Tak sekadar bermain di Eropa, per 2021 Klarna juga tampil sebagai layanan paylater disegani di AS. Pengguna layanan mereka di Negeri Paman Sam diklaim telah mencapai 30 juta orang, dengan 60 persen awareness populasi setempat dan kemitraan dengan 30 dari 100 peritel terbesar AS.

Fenomena serupa terjadi di Inggris, di mana perusahaan mengalami perumbuhan tahunan sekitar 4 kali lipat sejak 2018 dan telah mencapai 18 juta pengguna. Ekspansi ke Inggris ini bahkan membuat Klarna berani mengklaim kalau bisnis regional mereka di Eropa telah berbalik dari rugi menjadi laba kotor.