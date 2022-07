Mengintip Tuah Perang Rusia vs Ukraina ke Surya Esa Perkasa ESSA

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga amonia yang berlanjut hingga semester II/2022 diprediksi turut berimbas terhadap kinerja PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA). Mampukah harga saham ESSA menembus Rp1.430?

Perang antara Ukraina dan Rusia telah memantik sederet harga komoditas termasuk amonia.

Lewat riset yang dipublikasikan melalui Bloomberg, Analis PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia Edward Tanuwijaya dan Nicholas Kevin Mulyono mengungkapkan harga amonia di Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Eropa Barat telah berlipat ganda hanya dalam setahun. Adapun, harga amonia telah berada di atas US$1.000 per ton pada kuartal I/2022.

“Kami melihat kondisi ini setidaknya akan bertahan hingga semester II/2022,” tulis Tim Analis Korea Investment & Sekuritas Indonesia dikutip, Senin (11/7/2022).

Sejalan dengan tingginya permintaan, Korea Investment & Sekuritas Indonesia mengerek asumsi harga amonia dari US$550 per ton pada 2022 menjadi US$1.050 per ton. Selanjutnya, proyeksi menjadi US$900 per ton untuk periode 2022 dan 2023.