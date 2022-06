Asal-usul Ramalan To The Moon Medco Energy (MEDC)

Bisnis.com, JAKARTA – Strategi peningkatan kualitas aset PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) alias Medco Energy, yang salah satunya dilakukan lewat akuisisi PT ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd. (CIHL), sepertinya berjalan mulus. Dalil ini mulai diamini para pengamat dan analis, yang memaparkan satu demi satu proyeksi to the moon untuk kinerja dan prospek saham MEDC.

Analis Bloomberg Intelligence Mary Ellen Olson dan Sheenu Gupta misal, dalam dokumen khusus yang diterima Bisnis, menjelaskan kalau konsolidasi Blok Corridor akibat akuisisi telah mengerek produksi harian MEDC. Meski belum berani menjamin seberapa besar pertumbuhan kinerja tahun ini, Olson dan Gupta menyebut bahwa terkereknya produksi harian telah membuat arus likuiditas perseroan membaik.

“Likuiditas operasional Medco pada kuartal II/2022 sepertinya naik seiring konsolidasi usai akuisisi Corridor pada Maret lalu. Produksi mereka naik ke level yang setara 160.000 barel per hari, lebih tinggi daripada level yang setara 94.000 barel per hari pada periode yang sama tahun lalu,” papar mereka, dikutip Rabu (29/6).

Di ujung kuartal I/2022, sebelum isyarat peningkatan produksi muncul, likuiditas MEDC sebenarnya juga telah mengalami perbaikan. Total kas operasional perseroan per akhir Maret 2022, yang berkisar US$150 juta, sudah setara 60 persen dari nilai kas operasional perseroan sepanjang tahun lalu.

Karenanya, Bloomberg Intelligence meyakini perbaikan arus kas tahunan MEDC hanya tinggal perkara waktu belaka.

Dampak perbaikan likuiditas ini, masih menurut Olson dan Gupta, juga akan membuat MEDC punya ruang berlebih dalam membayar utang-utang tersisa. Untuk jangka panjang, situasi ini merupakan kabar baik. Bukan tidak mungkin kelancaran arus kas ini juga berdampak ke penguatan margin bisnis.