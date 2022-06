Begitulah Netflix, Deritanya Tiada Akhir

Bisnis.com, JAKARTA – Jika Anda pelanggan setia Netflix, Anda mungkin sedang girang lantaran platform streaming ini tengah kebanjiran serial-serial baru macam Stranger Things 4 hingga Peaky Blinders 6.

Namun, jika Anda adalah pekerja atau kerabat dari karyawan yang bekerja di perusahaan asal Los Gatos itu, apa yang sedang Anda rasakan barangkali justru sebaliknya.

Kamis (23/6/2022), kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 300 karyawan mendera Netflix. Gelombang PHK yang tersebar merata ke kawasan AS, Eropa hingga Asia ini seakan memperpanjang awan mendung yang mengiringi raksasa over the top tersebut. Mengingat, baru pada Mei bulan lalu, Netflix juga memutus hubungannya dengan 150 karyawan tetap dan puluhan konten kreator serta freelancer.

Seturut laporan Variety, kabar gelombang PHK ini telah terkonfirmasi oleh perwakilan perusahaan. Dalam pernyataannya, perwakilan Netflix menggarisbawahi jika PHK tersebut merupakan bagian dari usaha mereka untuk melakukan efisiensi model bisnis.

“Bersamaan dengan investasi yang masih kami lakukan di bisnis ini, kami membuat penyesuaian. Sehingga, biaya yang akan kami keluarkan tetap sejalan dengan pertumbuhan pendapatan yang melambat."