Mengintip Kinerja Saham-saham Orang Kaya Indonesia, Siapa Panen Cuan?

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sempat mengalami koreksi dalam beberapa hari belakangan masih mencetak return positif year-to-date (ytd). Bagaimana dampaknya ke saham-saham orang terkaya Indonesia?

IHSG parkir di level 7.120,66 pada akhir sesi pertama, Kamis (16/6/2022). Indeks komposit menghijau setelah sempat mengalami tekanan dalam beberapa sesi perdagangan terakhir.

Tercatat, IHSG terkoreksi 0,32 persen dalam 5 hari terakhir. Namun, pergerakan sepanjang periode berjalan 2022 masih menguat 6,83 persen.

Sejumlah analis masih menyarankan investor untuk wait and see di tengah koreksi yang masih membayangi pergerakan IHSG. Salah satu yang menjadi perhatian utama investor yakni langkah agresif bank sentral Amerika Serikat, The Fed, dalam menaikkan suku bunga acuan.

Pergerakan IHSG sepanjang periode berjalan tahun ini ditopang saham-saham berkapitalisasi pasar jumbo atau big caps. Jajaran movers periode berjalan 2022 diisi nama-nama emiten kakap seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Astra International Tbk. (ASII).

Dua emiten pendatang baru periode 2022 juga mencuri perhatian dengan muncul ke jajaran movers. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) berada di urutan teratas dengan kenaikan harga saham 19,5 persen.