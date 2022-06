41 Perusahaan CPO Dapat Izin Ekspor, Ada Sinarmas, Wilmar, Musim Mas, hingga SSMS

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 41 perusahaan telah mendapatkan izin atau persetujuan ekspor (PE) dari Kementerian Perdagangan untuk mengekspor produk minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil (CPO).

Seperti diketahui, pemerintah telah membuka kran ekspor CPO dan produk kelapa sawit lainnya pada 23 Mei 2022. Namun demikian, menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, saat ini sedang terjadi proses transisi dari pelarangan ke pembukaan kembali ekspor oleh perusahaan di sektor tersebut.

Adapun, pemerintah saat ini telah menerbitkan aturan untuk mendorong percepatan ekspor CPO dan produk kelapa sawit lainnya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.38/2022 tentang Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein, dan Used Cooking Oil (UCO) Melalui Ekspor.

Ketentuan itu telah diundangkan dan berlaku mulai 8 Juni 2022. Kebijakan itu akan diberlakukan dan berlaku hingga 31 Juli 2022.

Di samping itu, pemerintah juga telah merilis ketentuan flush out untuk memudahkan eksportir CPO yang tidak tergabung dalam program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah), untuk mendapatkan PE dan melakukan ekspor.

Dalam hal ini, perusahaan yang memanfaatkan ketentuan flush out diwajibkan membayar biaya tambahan sebesar US$200 per ton CPO yang diekspor kepada pemerintah. Ongkos tersebut, di luar kewajiban yang harus dibayarkan oleh eksportir yakni pungutan ekspor dan bea keluar.