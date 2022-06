Pandangan Bullish JP Morgan, Mirae Asset, dan Ciptadana untuk IHSG Berikut Saham Pilihannya

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan sekuritas dan broker saham memandang bullish tren pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jelang akhir tahun. Broker saham ternama seperti J.P. Morgan, Mirae Asset Sekuritas, dan Ciptadana Sekuritas memasang target IHSG akan mendekati level 7.800 tahun ini.

Usai pelemahan IHSG di sepanjang Mei 2022, daya tarik saham-saham di Indonesia kembali mengemuka pada Juni 2022. Pelonggaran pembatasan sosial pada periode Ramadan dan Idulfitri pun diperkirakan memoles kinerja emiten di kuartal kedua. Belum lagi, harga komoditas yang masih bertenger di level tertinggi juga akan terus menguntungkan emiten dari sektor terkait.

Kepala Riset Mirae Asset Sekuritas Hariyanto Wijaya menjelaskan pelemahan IHSG sebesar 1,1 persen secara bulanan pada bulan lalu lebih disebabkan oleh sentimen keluarnya aliran modal asing (foreign outflow) dari pasar domestik. Adapun, tren musiman sell in May and go away membuat investor asing membukukan jual bersih sebesar US$243 juta pada Mei atau net sell pertama kalinya dalam 12 bulan terakhir.

“Kami melihat hal ini [net sell] disebabkan oleh sejumlah ketidakpastian, seperti pengetatan moneter dari Bank Sentral AS dan tingkat inflasi global yang tinggi,” kata Hariyanto dalam riset terbaru, dikutip Kamis (9/6/2022).

Walaupun demikian, Hariyanto menilai posisi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara maju seperti AS saat terjadi pengetatan moneter tahun ini. Pasalnya, posisi defisit neraca berjalan dan cadangan devisa Indonesia saat ini lebih baik dengan nilai tukar rupiah yang juga stabil.

Lagipula, Bank Indonesia terlihat tidak terburu-buru untuk ikut menaikkan suku bunga. Mirae Asset Sekuritas memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga paling cepat pada kuartal III/2022.