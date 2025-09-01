Sentimen Aksi Demonstrasi, Menko Airlangga Sebut Rupiah Relatif Stabil

Menko Airlangga menyatakan rupiah stabil di Rp16.490 per dolar AS meski ada gejolak sosial dan politik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut nilai tukar rupiah relatif stabil kendati terdapat sentimen gejolak sosial politik akibat gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

Airlangga mengatakan bagi pelaku pasar modal aspek fundamental menjadi faktor penting di samping sentimental. Aspek sentimental yang dimaksud ialah demonstrasi yang meluas dan sempat ricuh hingga menelan korban jiwa.

Menko memaparkan ekonomi Indonesia memiliki ketahanan yang solid dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% secara year-on-year (YoY) pada kuartal II/2025. Selain itu, tingkat PMI Manufaktur Indonesia telah kembali ke fase ekspansi 51,5% pada Agustus 2025.

Mengutip data BEI, Airlangga menyampaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) pada pekan lalu. Rekor penutupan tertinggi IHSG diukir pada 28 Agustus 2025 di posisi 7.952,08.

Selain itu, Menko Perekonomian juga menyoroti indikator nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Cadangan devisa juga disebut relatif baik sebesar US$152 miliar per Juli 2025.

“Nilai tukar rupiah juga relatif stabil di angka Rp16.490 per dolar AS, depresiasi sepanjang tahun 2,35%,” paparnya dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia, Senin (1/9/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengawali perdagangan hari ini dengan menguat 0,17% atau 27,5 poin ke level Rp16.472 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau naik 0,04% ke posisi 97,8.

Untuk pelaku pasar modal, Airlangga menegaskan pemerintah memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Kita menjaga agar volatilitas jangka pendek tidak mengubah perencanaan perekonomian kita yang positif,” imbuhnya.

Airlangga menambahkan pemerintah mendorong dan mengimbau para pengusaha agar tetap tenang dan optimistis.