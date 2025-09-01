Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aksi Demo Berlanjut, Waspadai Saham-Saham yang Dilepas Asing

Aksi demo meluas picu ketidakstabilan politik, investor disarankan hindari saham yang dijual asing. IHSG turun, saham perbankan anjlok, WFH diberlakukan.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 10:06
Share
Investor mengamati pergerakan harga saham di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) resmi mencapai rekor baru dengan menembus level 8.000 saat presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025. Bisnis/Arief Hermawan P
Investor mengamati pergerakan harga saham di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) resmi mencapai rekor baru dengan menembus level 8.000 saat presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025. Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi demonstrasi meluas seiring dengan ketidakstabilan politik yang terjadi selama pekan lalu membuat selera investasi di pasar saham memburuk. Analis menilai dengan ketidakstabilan sekarang ini, investor dapat menghindari saham-saham yang dijual asing. 

Head of Research & Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnusubroto menjelaskan pihaknya melihat adanya potensi berlanjutnya pelemahan signifikan yang disertai dengan keluarnya arus modal asing pada pekan ini yang didominasi saham-saham berkapitalisasi pasar besar.

“Pasar sangat sensitif terhadap isu politik dan keamanan di dalam negeri dan ketidakstabilan politik yang terjadi pekan lalu, dan berlanjut di hari Sabtu dan Minggu,” kata Rully, Senin (1/9/2025).

Rully melanjutkan aksi massa yang berujung kericuhan meluas di berbagai kota termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan beberapa kota lainnya. 

Baca Juga : Saham BBCA, BMRI, hingga BBNI Kompak Anjlok saat IHSG Dibuka Merah

Berdasarkan informasi terakhir sampai pagi ini, jenis perusakan yang ditimbulkan mencakup pembakaran dan perusakan gedung DPRD, kantor polisi, halte transportasi umum, dan fasilitas pemerintahan. Kericuhan yang terjadi di beberapa kota besar juga menimbulkan beberapa korban jiwa. 

“Kami menilai bahwa instabilitas politik pada akhir Agustus 2025 adalah yang paling buruk sejak kerusuhan tahun 1998,” ucapnya.

Dia juga menuturkan saat ini masih terjadi keresahan di masyarakat Indonesia di kota-kota tersebut dan aktivitas ekonomi masih belum berjalan normal karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah mengimbau perusahaan-perusahaan di ibu kota untuk memberlakukan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) hari ini. 

“Kami menyarankan untuk saat ini investor menghindari saham-saham yang menurut kami sangat rentan terhadap aksi jual investor asing,” tuturnya. 

Mirae Asset Sekuritas memandang bahwa ketidakpastian pasar masih akan sangat tinggi dalam beberapa waktu ke depan, dan sentimen akan sangat ditentukan oleh pemulihan kondisi politik dan keamanan, serta aktivitas ekonomi di beberapa kota yang terdampak kerusuhan termasuk DKI Jakarta. 

Adapun Mirae Asset Sekuritas memberikan rekomendasi kami untuk buy on weakness saham TLKM, JPFA, dan KLBF. Mirae Asset Sekuritas juga merekomendasikan TOWR dan MTEL, yang akan diuntungkan dari pelonggaran kebijakan moneter BI.

Adapun Mirae Asset Sekuritas mencatat pada hari Jumat (29/8/2025), IHSG melemah 1,5% menjadi 7.830,5, investor asing di pasar saham mencatatkan net-sell sebesar Rp1,1 triliun, dan rupiah melemah signifikan 0,9% menjadi Rp16.490. 

Selain itu, incoming-bid dari lelang SRBI tercatat turun signifikan, meskipun BI memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekan sebelumnya, yang disertai dengan kenaikan CDS Indonesia tenor 5 tahun ke level 70,27.

Pagi ini, IHSG dibuka turun dalam 3,31% menjadi 7.571 pada pukul 09.02 WIB, Senin (1/9/2025). Pada awal perdagangan, hanya 19 saham yang mengalami kenaikan, 25 saham stagnan, dan 630 saham lainnya turun. Kapitalisasi pasar di BEI tercatat Rp13.839,38 triliun.

Saham-saham perbankan terpantau berguguran. Saham BBCA amblas 4,02%, saham BBRI turun 4,44%, saham BMRI turun 4,65%, hingga saham BBTN turun paling dalam 5,38%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)
Premium
13 menit yang lalu

BlackRock Accumulates Shares of Bumi Resources (BUMI), Bukalapak (BUKA)

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi
Premium
1 jam yang lalu

Rekomendasi untuk Saham TBS Energi (TOBA) Milik Luhut saat IHSG Rawan Terkoreksi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Saham BBCA, BMRI, hingga BBNI Kompak Anjlok saat IHSG Dibuka Merah

Saham BBCA, BMRI, hingga BBNI Kompak Anjlok saat IHSG Dibuka Merah

Berikan Return Lebih dari 20%, Intip Racikan Reksa Dana Keluarga BUMN

Berikan Return Lebih dari 20%, Intip Racikan Reksa Dana Keluarga BUMN

Indeks Bisnis-27 Dibuka Jeblok, Saham ISAT, DSNG, hingga BRPT Terjun ke Zona Merah

Indeks Bisnis-27 Dibuka Jeblok, Saham ISAT, DSNG, hingga BRPT Terjun ke Zona Merah

Pasar Saham Ambrol Imbas Demo, Saham BUMN Berguguran

Pasar Saham Ambrol Imbas Demo, Saham BUMN Berguguran

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 1 September 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 1 September 2025

IHSG Dibuka Anjlok 3,31% menjadi 7.571 Pagi Ini Senin (1/9), Saham Bank Rontok

IHSG Dibuka Anjlok 3,31% menjadi 7.571 Pagi Ini Senin (1/9), Saham Bank Rontok

IHSG Diproyeksi Lesu Pekan Ini, Pantau Saham ANTM, HRTA, hingga SIDO

IHSG Diproyeksi Lesu Pekan Ini, Pantau Saham ANTM, HRTA, hingga SIDO

Investor Asing Lari Keluar, Ini Pilihan Saham Defensif Indo Premier ANTM hingga SIDO

Investor Asing Lari Keluar, Ini Pilihan Saham Defensif Indo Premier ANTM hingga SIDO

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aksi Demo Berlanjut, Waspadai Saham-Saham yang Dilepas Asing
Bursa & Saham
6 menit yang lalu

Aksi Demo Berlanjut, Waspadai Saham-Saham yang Dilepas Asing

Sentimen Aksi Demonstrasi, Menko Airlangga Sebut Rupiah Relatif Stabil
Kurs
15 menit yang lalu

Sentimen Aksi Demonstrasi, Menko Airlangga Sebut Rupiah Relatif Stabil

Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS Hari Ini Senin, 1 September Dibuka Menguat
Kurs
37 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS Hari Ini Senin, 1 September Dibuka Menguat

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 1 September 2025
Kurs
40 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 1 September 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 1 September Turun jadi Rp1,03 Juta per Gram
Emas
45 menit yang lalu

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 1 September Turun jadi Rp1,03 Juta per Gram

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 1 September 2025

3

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

4

Telkom (TLKM) Gelar RUPSLB Awal September 2025, Intip Agendanya

5

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS Hari Ini Senin, 1 September Dibuka Menguat

Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS Hari Ini Senin, 1 September Dibuka Menguat

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 1 September Turun jadi Rp1,03 Juta per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 1 September Turun jadi Rp1,03 Juta per Gram

Harga Emas Hari Ini Senin, 1 September di Pasar Spot Saat Ketidakpastian Tinggi

Harga Emas Hari Ini Senin, 1 September di Pasar Spot Saat Ketidakpastian Tinggi

Cek Saham-Saham Pilihan di Tengah Gejolak Aksi Demonstrasi

Cek Saham-Saham Pilihan di Tengah Gejolak Aksi Demonstrasi

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 1 September 2025

3

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

4

Telkom (TLKM) Gelar RUPSLB Awal September 2025, Intip Agendanya

5

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh