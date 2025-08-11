Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Lithium Melonjak usai Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang China

Harga lithium di China melonjak setelah CATL menghentikan produksi di tambang Jiangxi, memicu spekulasi pembatasan produksi lebih luas dan reli saham produsen.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 09:15
Share
Baterai lithium iron phosphate./Bloomberg-Bing Guan
Baterai lithium iron phosphate./Bloomberg-Bing Guan
Ringkasan Berita
  • Harga lithium di China melonjak setelah CATL menghentikan operasi tambang utama di Jiangxi, memicu spekulasi pembatasan produksi lebih luas.
  • Penghentian produksi ini menyebabkan kenaikan saham produsen lithium di Australia, dengan PLS Ltd., Liontown Resources, dan Mineral Resources mengalami lonjakan signifikan.
  • Meskipun pasar lithium global mengalami surplus pasokan, penghentian tambang CATL memperbaiki sentimen pasar, meski belum menciptakan defisit pasokan nyata.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Harga lithium di China melonjak tajam, diikuti reli saham produsen di Australia, setelah raksasa baterai listrik Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) menghentikan operasi salah satu tambang utama di Jiangxi.

Langkah ini memicu spekulasi akan adanya pembatasan produksi yang lebih luas, seiring kebijakan Beijing menertibkan kelebihan kapasitas di berbagai sektor ekonomi.

Melansir Bloomberg, Senin (11/8/2025), di Bursa Berjangka Guangzhou, kontrak paling aktif untuk lithium karbonat melonjak hingga batas harian 8% pada awal perdagangan ke 81.000 yuan per ton dari level penutupan 75.000 yuan pada Jumat.

Euforia juga merembet ke bursa saham Sydney. PLS Ltd. (sebelumnya Pilbara Minerals) melesat hingga 19%, Liontown Resources terbang 25%, dan Mineral Resources menguat 14%.

Industri lithium global tengah berada di bawah tekanan akibat banjir pasokan dan pertumbuhan permintaan kendaraan listrik yang melambat. Setelah menembus rekor tertinggi pada 2022, harga komoditas ini terjun bebas hampir 90%, memaksa produsen memangkas investasi dan menunda rencana ekspansi.

Sumber industri menyebut CATL telah menghentikan produksi di tambang Jianxiawo setidaknya untuk tiga bulan sejak izin tambang berakhir pada 9 Agustus. Perusahaan mengonfirmasi penghentian itu pada Senin, tanpa memberi kepastian jadwal dimulainya kembali proses produksi.

Baca Juga

CATL mengatakan tengah mengurus perpanjangan izin dan berkomitmen melanjutkan operasi “sesegera mungkin,” seraya menegaskan dampaknya pada bisnis secara keseluruhan relatif terbatas.

Pasar kini mencermati kemungkinan pembatasan di tambang-tambang lain di Yichun—kota yang berkembang menjadi pusat logam baterai.

Otoritas setempat telah meminta delapan penambang menyerahkan laporan cadangan sebelum akhir September, menyusul audit yang menemukan pelanggaran dalam proses registrasi dan perizinan.

Analis China Futures Co. Zhang Weixin mengatakan harga lithium mungkin bergerak di luar level wajar dalam jangka pendek. Namun dirinya mengatakan kasus CATL ini tidak mengubah fakta bahwa pasar masih mengalami surplus pasokan.

Namun, jika gangguan produksi merambah tambang-tambang lain di Yichun pasca 30 September, harga lithium bisa terdorong lebih tinggi lagi.”

Analis Citigroup dalam catatan risetnya menilai penghentian tambang ini belum akan menciptakan defisit pasokan yang nyata, namun cukup untuk memperbaiki sentimen di pasar dalam waktu dekat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aprianto Cahyo Nugroho
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba
Premium
2 jam yang lalu

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang Lithium Jiangxi selama Tiga Bulan

Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang Lithium Jiangxi selama Tiga Bulan

RI Kejar Cadangan Lithium Lokal di Tengah Rencana Impor dari Australia

RI Kejar Cadangan Lithium Lokal di Tengah Rencana Impor dari Australia

Teknologi Penyimpanan Energi: Harga Proyek BESS Turun 93%

Teknologi Penyimpanan Energi: Harga Proyek BESS Turun 93%

Ini Alasan RI Masih Perlu Impor Lithium dari Australia

Ini Alasan RI Masih Perlu Impor Lithium dari Australia

Bahlil Sebut RI Bakal Impor Lithium dari Australia untuk Proyek Baterai

Bahlil Sebut RI Bakal Impor Lithium dari Australia untuk Proyek Baterai

Babak Baru Industri Baterai Listrik, Siapa Pemimpinnya?

Babak Baru Industri Baterai Listrik, Siapa Pemimpinnya?

Raksasa Baterai China CATL Bukukan Lonjakan Laba 34% pada Kuartal II/2025

Raksasa Baterai China CATL Bukukan Lonjakan Laba 34% pada Kuartal II/2025

Muluskan Ekspor Listrik ke Singapura, Vanda RE Gandeng Produsen Baterai CATL

Muluskan Ekspor Listrik ke Singapura, Vanda RE Gandeng Produsen Baterai CATL

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri
Korporasi
2 menit yang lalu

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara
Korporasi
4 menit yang lalu

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI
Korporasi
23 menit yang lalu

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI
Bursa & Saham
28 menit yang lalu

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Danantara Bantah Ada Pembicaraan Resmi, Saham Sentul City (BKSL) Terkoreksi
Korporasi
34 menit yang lalu

Danantara Bantah Ada Pembicaraan Resmi, Saham Sentul City (BKSL) Terkoreksi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

5

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

5

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025