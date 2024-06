Daftar Pemenang BISRA 2024: Pertamina, Nindya Karya, hingga Walikota Lampung

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan menyabet penghargaan Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2024. Penghargaan tersebut seiring dengan program corporate social responsibility (CSR) terbaik yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan.

Adapun, Bisnis Indonesia kembali menggelar BISRA 2024 yang mengusung tema Paving The Way Sustainable Business: Innovation in CSR. Totalnya, ada 46 perusahaan yang mengikuti acara penghargaan terhadap CSR perusahaan ini.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Budi Santoso Sukamdani mengatakan, dengan penyelenggaraan BISRA dirancang untuk menjadi acuan pelaksanaan program CSR terbaik.

“Model penyelenggaraan BISRA didesain sedemikian rupa sehingga dapat menjadi barometer kualitas atas pelaksanaan program-program CSR, sekaligus tolok ukur tentang sejauh mana dan seberapa luas manfaatnya bagi masyarakat dan kehidupan,” ujar Hariyadi, Kamis (27/6/2024).

Perusahaan besar dari berbagai lini industri seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, Indah Kiat Pulp and Paper, hingga Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah berlomba untuk menonjolkan berbagai program CSR yang mereka miliki.

Totalnya, ada lima kategori untuk perusahaan pemenang dalam BISRA 2024, di antaranya yaitu Special Mention, Silver Champion, Gold Champion, Platinum Champion, dan Top 5 Platinum Champion.

Penjurian dilakukan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati, National Director Habitat for Humanity Indonesia Susanto Samsudin, dan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin.

Adapun, untuk kategori Special Mention, terdapat tiga perusahaan yang meraih penghargaan tersebut, yakni PT FWD Insurance Indonesia, PT Smartfren Tbk. (FREN), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana dan PT Nindya Karya meraih penghargaan BISRA 2024 kategori Special Award. Penilaian untuk kategori Special Award ini dilakukan oleh Bisnis Indonesia Intelligence Unit. Penghargaan tersebut diberikan sejalan dengan program corporate social responsibility (CSR) terbaik yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Selanjutnya, ada empat perusahaan yang memenangkan kategori Silver Champion, di antaranya yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO), PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA), PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR), dan PT Bridgestone Tire Indonesia.

Sementara itu, puluhan perusahaan lainnya memenangkan kategori Gold Champion, Platinum Champion, hingga Top 5 Platinum Champion.

Program CSR bukan sekadar sebagai penggugur kewajiban perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Melainkan, implementasi program yang baik juga dipercaya mampu membawa dampak positif bagi perusahaan.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti (tengah) berfoto bersama dengan Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi B. Sukamdani (kanan) dan Presiden Direktur Lulu Terianto saat acara Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2024 di Jakarta, Kamis (27/6/2024). Bisnis Indonesia kembali menggelar BISRA 2024 untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menjalankan program CSR dengan baik dan penuh komitmen. Perbesar

Berikut Daftar Pemenang BISRA 2024

Special Mention

PT FWD Insurance Indonesia

PT Smartfren Tbk

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Special Award

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana

PT Nindya Karya

Silver Champion

PT Surya Citra Media Tbk

PT Bridgestone Tire Indonesia

PT Bank Raya Indonesia Tbk

PT Semen Baturaja Tbk

Gold Champion

PT Bumi Persada Permai

PT OKI Pulp and Paper Mills

PT Bank BTPN Tbk

PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Tangerang Mill

PT Satria Perkasa Agung

PT Laskar Semesta Alam (BC Group)

PT Sumalindo Hutani Jaya

PT Surya Hutani Jaya

PT Perawang Sukses Perkasa Industri

PT Terminal Teluk Lamong

PT Astra Honda Motor

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Mill

PT Wirakarya Sakti

PT Migas Hulu Jabar ONWJ

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

PT Arara Abadi

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

PT Tirta Investama Keboncandi Plant

PT Bumi Serpong Damai Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Jasa Armada Indonesia Tbk

PT Bukit Asam Tbk

Platinum Champion

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Serang Mill

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Area Lahendong

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Pupuk Indonesia (Persero)

PT Pertamina EP Sangasanga Field

PT Pertamina EP Zona 14 Papua Field

Top 5 Platinum Champion

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Area Kamojang

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Tuban

PT Tirta Investama Pabrik Klaten

PT Pertamina EP Sangatta Field

PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu