Rupiah Ditutup Menguat Tipis Kala Indeks Dolar AS Melemah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup menguat ke Rp15.096 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (9/2/2023) di tengah pelemahan indeks dolar AS.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.01 WIB, nilai tukar rupiah menguat 0,01 persen atau 1 poin ke Rp15.096 per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi ketika indeks dolar AS melemah 0,10 persen ke 103,3.

Adapun beberapa mata uang kawasan Asia yang menguat hari ini adalah peso Filipina naik 0,64 persen, dolar Singapura naik 0,17 persen, yuan Cina naik 0,10 persen, dan baht Thailand naik 0,03 persen.

Sementara mata uang Asia yang melemah adalah ringgit Malaysia turun 0,45 persen, rupee India turun 0,11 persen, dolar Taiwan turun 0,08 persen, dan won Korea Selatan turun 0,01 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan dolar AS karena pelaku pasar masih mencerna komentar dari sejumlah pejabat bank sentral AS atau Federal Reserve terutama Gubernur the Fed Jerome Powell. Sementara itu, pasar juga masih menunggu data inflasi konsumen yang akan rilis pekan depan.

“Data ketenagakerjaan awalnya meningkatkan ekspektasi bahwa Fed mungkin kembali ke sikap kebijakan moneter yang agresif, tetapi Powell tidak bersandar seperti itu dalam pidatonya,” tulis Ibrahim dalam riset, Kamis (9/2/2023).

Baca Juga : Rupiah Dibuka Terkoreksi Lagi ke Rp15.123, Dolar AS Rebound

Pasar juga akan mengamati data inflasi harga konsumen sebagai arah mengenai prospek kebijakan suku bunga. Penetapan harga pasar mengantisipasi tingkat dana the Fed yang memuncak di atas 5,1 persen pada Juli 2022. Kemudian turun menjadi 4,8 persen pada akhir 2022.

Dari dalam negeri, survei konsumen Bank Indonesia (BI) per Januari 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian kian meningkat. Hal ini terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 123,0 pada Januari 2023. Angka tersebut naik dari 119,9 pada Desember 2022.

Selain itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) mencapai 133,9 per Januari 2023. Angka tersebut naik dari 127,3 pada Desember 2022.

Meningkatnya IEK pada seluruh komponen pembentuknya seperti Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha dan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja juga meningkatkan keyakinan konsumen.

Meningkatnya keyakinan konsumen terhadap perekonomian juga didukung oleh peningkatan ekspektasi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja yang masing-masing meningkat 7,9 poin dan 7,4 poin menjadi 132,5 dan 131,3 pada Januari 2023.

“Indeks ekspektasi penghasilan juga terindikasi meningkat sebesar 4,6 poin menjadi 137,9. Sementara, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tetap kuat yakni sebesar 112,1, dengan peningkatan terutama terjadi pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja,” jelasnya.

Menguatnya IKE juga ditopang oleh meningkatnya Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama yang meningkat, masing-masing tercatat sebesar 112,1 dan 106,5, lebih tinggi dari 110,9 dan 106,2 secara month-to-month (MtM) pada Januari 2023.

“Sementara Indeks Penghasilan Saat Ini terindikasi mengalami penurunan sebesar -2,6 poin menjadi 117,7,” katanya. Ibrahim memproyeksikan rupiah dibuka berfluktuatif, tetapi ditutup menguat pada rentang Rp15.060 - Rp15.120.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Gonjang Ganjing Rupiah dolar as