Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini Kurang Katalis Positif

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah masih berpotensi melanjutkan pelemehan usai kemarin terkoreksi ke level 15.575 akibat penguatan dolar AS.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup melemah 0,05 persen ke Rp15.575 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,27 persen ke 103,28.

Bersamaan dengan rupiah, yen Jepang turun 0,20 persen, dolar Singapura turun 0,14 persen, won Korea Selatan turun 0,07 persen, yuan China turun 0,16 persen, ringgit Malaysia melemah 0,05 persen, dan baht Thailand turun 0,34 persen.

Sementara itu, mata uang di Asia yang menguat adalah dolar Taiwan naik 0,20 persen, peso Filipina menguat 0,45 persen, dan rupee India menguat 0,49 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan hari ini adak kemungkinan mata uang rupiah akan ditutup melemah direntang Rp15.560-Rp15.620.

Menurutnya dolar AS melemah di dekat level terendah tujuh bulan terhadap mata uang utama lainnya pada hari Selasa. Hal ini karena investor berhati-hati jika Federal Reserve mungkin mendekati akhir siklus kenaikan suku bunga, dan karena pembukaan kembali China mendorong permintaan untuk aset berisiko.

"Pasar semakin ragu jika The Fed harus mengambil suku bunga di atas 5 persen untuk mendinginkan inflasi, karena dampak dari kenaikan suku bunga yang agresif tahun lalu sudah terasa," kata Ibrahim, Selasa (10/1/2023).

Dia melanjutkan, investor saat ini memperkirakan suku bunga akan mencapai puncaknya, tepat di bawah 5 persen pada bulan Juni.

Menurutnya, investor saat ini akan mengalihkan perhatian mereka ke pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada Selasa (10/1/2023), dan data inflasi AS pada Kamis, yang dapat memberikan kejelasan lebih lanjut tentang prospek jalur kenaikan suku bunga The Fed.

Sementara dari dalam negeri, menurut Ibrahim perhatian pelaku pasar saat ini tertuju pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke-50, yang akan mengumumkan kandidat calon presiden yang akan diusung PDIP. Kandidat calon presiden ini diharapkan dapat melanjutkan program-program pemerintah selanjutnya.

