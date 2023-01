Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini Bakal Reli 2 Hari Beruntun?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level Rp15.567,5 pada perdagangan hari ini, Senin (9/1/2023). Rupiah berpotensi mengalami penguatan lanjutan pada perdagangan hari ini, Selasa (10/1/2023).

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan dibuka fluktuatif pada Selasa (10/1/2023) dan ditutup menguat di rentang Rp15.540 sampai Rp15.630 per dolar AS. Menurutnya Indonesia memiliki modal yang baik guna menghadapi 2023. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah di atas 2019 atau periode sebelum pandemi Covid-19.

“Hal tersebut bisa terlihat dari indikator pemulihan ekonomi tumbuh secara merata seperti dari sisi permintaan serta investasi. Selain itu, Indonesia akan menghadapi tantangan yang berbeda di 2023, seperti kenaikan suku bunga setidaknya sampai 2024,” kata Ibrahim.

Ibrahim mengatakan hal ini membuat arus dana keluar masih tetap tinggi dalam waktu dekat. Selain kenaikan suku bunga, Ibrahim mengatakan Indonesia perlu mitigasi untuk menghadapi resesi. Salah satu modal untuk menghadapi tantangan tersebut adalah cadangan devisa Desember 2022 yang bertambah US$3,2 miliar sehingga berada di posisi US$137,2 miliar.

“Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” katanya.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup naik 0,42 persen ke Rp15.567,5 per dolar AS. Hal tersebut terjadi di tengah pelemahan indeks dolar AS sebesar 0,23 persen ke 103,40.

IHSG ditutup naik tipis 0,06 persen atau 3,70 poin ke level 6.688. Sepanjang perdagangan IHSG bergerak pada rentang 6.638-6.726.

Bersama dengan rupiah, beberapa mata uang Asia lainnya juga menguat seperti yen Jepang turun 0,61 persen, dolar Singapura turun 0,13 persen, dan rupee India turun 0,11 persen.

Sementara itu, mata uang Asia yang menguat di antaranya yuan China naik 0,71 persen, baht Thailand menguat 0,58 persen, won Korea Selatan melesat 1,97 persen, dan peso Filipina naik 0,91 persen. Adapun, yen Jepang terpantau melemah 0,12 persen terhadap dolar AS.

