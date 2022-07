Daftar 10 Saham Top Gainers Sepekan, Ada UFOE, ESTA, hingga TRGU

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham terpantau merosot hingga masuk dalam jajaran top losers pada perdagangan bursa sepekan, 25–29 Juli 2022.

Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI) Sabtu (30/7/2022), emiten PT Damai Sejahtera Abadi Tbk. (UFOE) menempati posisi teratas top 10 losers pekan ini dengan penurunan 23,37 persen ke posisi Rp1.000 per saham. Pekan lalu, saham UFOE dihargai Rp1.305 per saham.

Saham PT Yanaprima Hastapersada Tbk. (YPAS) menyusul di peringkat kedua top losers denhan penurunan sebesar 21,96 persen menjadi Rp640, dari Rp820. Selanjutnya terdapat saham PT Shield On Service Tbk. (SOSS) yang terkoreksi 18,18 persen dalam sepekan terakhir sehingga berada di posisi Rp252 per saham, dari Rp308 pada pekan lalu,

Selanjutnya, saham PT Esta Multi Usaha Tbk. (ESTA) melemah 17,44 persen ke harga Rp322 per saham dari sebelumnya Rp390 per saham. Saham PT Cerestar Indonesia Tbk. (TRGU) juga melemah sehingga parkir di harga Rp376 per saham, 16,44 persen lebih rendah dari posisi pekan sebelumnya Rp450.

Saham lain yang juga masuk jajaran top losers adalah DFAM, SHIP, dan KJEN dengan koreksi masing-masing sebesar 16,33 persen, 16,11 persen, dan 15,43 persen.

Sementara itu, IHSG tercatat menguat selama perdagangan pekan terakhir pada Juli 2022. Berdasarkan keterangan BEI, IHSG menguat 0,93 persen selama periode 25–29 Juli 2022 atau parkir di level 6.951,123 dibandingkan dengan perdagangan pekan lalu yang berakhir di 6.886,962.

“Kemudian, kapitalisasi pasar Bursa selama sepekan ini meningkat 0,72 persen yang menyentuh angka Rp9.133,059 triliun dari Rp9.067,935 triliun pada pekan sebelumnya,” kata Sekretaris Perusahaan BEI Yulianto Aji Sadono dikutip Sabtu (30/7/2022).

Peningkatan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa sebesar 78,42 persen menjadi 33,45 miliar saham dari 18,75 miliar saham pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi harian Bursa turut mengalami penguatan sebesar 22,01 persen menjadi 1.370.852 transaksi dari 1.123.557 transaksi pada penutupan pekan yang lalu.

Kemudian, peningkatan sebesar 20,56 persen terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian yang mencapai Rp14,13 triliun, dari Rp11,72 triliun pada pekan sebelumnya.

Investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp621,18 miliar pada perdagangan Jumat (29/7/2022), sementara sepanjang 2022 investor asing mencatatkan beli bersih sebesar Rp58.888 triliun.

10 Saham Top Losers 25-30 Juli 2022 Kode Saham Emiten Harga Pekan Lalu Harga Pekan Ini Perubahan UFOE Damai Sejahtera Abadi Tbk. 1.305 1.000 -23,37% YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk 820 640 -21,95% SOSS Shield On Service Tbk. 308 252 -18,18% ESTA Esta Multi Usaha Tbk. 390 322 -17,44% TRGU Cerestar Indonesia Tbk. 450 376 -16,44% DFAM Dafam Property Indonesia Tbk. 147 123 -16,33% SHIP Sillo Maritime Perdana Tbk. 1.490 1.250 -16,11% KJEN Krida Jaringan Nusantara Tbk. 162 137 -15,43% SWID Saraswanti Indoland Development Tbk. 185 157 -15,14% PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk. 6.050 5.150 -14,88%

