Suku Bunga The Fed Naik, Rupiah Perkasa terhadap Dolar AS

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada hari ini, Kamis (28/7/2022), sejalan dengan mayoritas mata uang lain di kawasan Asia, setelah The Fed memutuskan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,59 persen atau naik 88,5 poin sehingga parkir di posisi Rp14,921,5 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS pada pukul 15.10 WIB terpantau melemah 0,163 poin atau 0,15 persen ke level 106,168.

Sejumlah mata uang lain di kawasan Asia terpantau turut menguat seperti yuan China yang menguat 0,23 persen, won Korea naik 1,06 persen, dan yen Jepang naik 0,86 persen.

Mata uang Asia yang melemah terhadap dolar AS adalah peso Filipina sebesar 0,23 persen.

Chris Weston, head of research Pepperstone Group, menyampaikan pasar menganggap komentar Ketua The Fed Jerome Powell cenderung dovish. Hal ini membuat dolar AS dibayangi aksi jual.

"Pasar Asia tampaknya lebih banyak menjual dolar AS. Posisi dolar AS saat ini ditentukan oleh rencana The Fed mengatasi risiko ekonomi," jelasnya dikutip dari Bloomberg.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Helmy Kristanto mengatakan kembali naiknya suku bunga acuan The Fed menghadirkan risiko pada mata uang. Namun, kondisi perekonomian Indonesia yang terstruktur telah membuat rupiah lebih stabil di hadapan greenback, ditopang oleh surplus neraca perdagangan, masuknya investasi asing, dan cadangan devisa asing.

“Pelemahan rupiah telah menjadi momok utama di pasar, terutama pada selisih suku bunga yang lebih besar mengingat kebijakan Bank Indonesia yang cenderung pro pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan suku bunga acuan 3,5 persen,” tulisnya dalam riset, Kamis (28/7/2022).

Lebih lanjut, Helmy memperkirakan permintaan batu bara yang stabil akan menempatkan harga komoditas tersebut tetap tinggi. Dengan demikian, ekspor RI ke depan bisa tetap terjaga.

