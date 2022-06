Dolar AS Masih Kuat, Rupiah Bakal Melemah Lagi Besok?

Bisnis.com, JAKARTA – Analis memperkirakan nilai tukar rupiah pada perdagangan besok, Selasa (14/6/2022) akan melanjutkan pelemahan di tengah penguatan dolar AS dan juga naiknya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,89 persen atau 129 poin sehingga parkir di posisi Rp14.682,00 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS pada pukul 15.05 WIB terpantau menguat 0,5490 poin atau 0,53 persen ke level 104,6970.

Sementara itu, mata uang lain won Korea Selatan terpantau memimpin pelemahan di kawasan Asia dengan anjlok 1,24 persen terhadap dolar AS dan di posisi berikutnya adalah rupiah.

Selain itu, peso Filipina terpantau turun 0,60 persen, dolar Taiwan turun 0,58 persen, yuan China turun 0,42 persen, ringgit Malaysia dan rupee India yang sama-sama turun 0,39 persen terhadap dolar AS.

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengungkapkan dolar menguat terhadap mata uang lainnya dikarenakan data inflasi AS yang panas dan bank sentral global yang menaikkan suku bunga acuan.

Kenaikan suku bunga tersebut mendorong imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun ke level tertinggi pada 9 Mei lalu.

Adapun, data inflasi AS pada akhir pekan lalu menunjukkan bahwa indeks harga konsumen AS naik 8,6 persen year on year pada Mei 2022, sekaligus merupakan angka tertinggi setelah 40 tahun.

“[Tingginya inflasi AS] menambah kekhawatiran investor tentang resesi yang disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter dari Federal Reserve,” tulis Ibrahim dalam riset hariannya, Senin (13/6/2022).

Ibrahim melanjutkan, fokus pelaku pasar pada minggu ini yaitu tetap pada upaya bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi. Di samping itu, The Fed dan Bank of England diperkirakan akan menaikkan suku bunga dan juga diperkirakan akan diiringi oleh Swiss National Bank.

Di sisi lain, wabah Covid-19 menambah kekhawatiran investor pada pekan ini. Ibrahim juga menyampaikan bahwa di dalam negeri, pasar tengah memantau perkembangan naiknya jumlah kasus akibat Covid-19 yang nyaris naik 100 persen dalam sepekan.

Kenaikan kasus Covid-19 sendiri disebabkan adanya varian baru Imicron BA.4 dan BA.5 yang sudah masuk ke Indonesia. Pemerintah pun akhirnya memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama sebulan untuk seluruh Indonesia.

Selain itu, Ibrahim menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengklaim bahwa Indonesia masih dapat mengendalikan inflasi disaat sejumlah negara mengalami lonjakan harga barang dan jasa karena adanya ketidakpastian global.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, inflasi Indonesia masih tercatat 3,5 persen yoy per Mei 2022.

“Oleh karena itu, dalam kondisi saat ini, meminta semua pihak untuk peka terhadap krisis dan jangan sampai merasa kondisi normal sehingga mengurangi kewaspadaan,” lanjut Ibrahim.

Berdasarkan sentimen di atas, Ibrahim memperkirakan mata uang rupiah esok hari, Selasa (14/6/2022) dibuka fluktuatif tetapi akan ditutup melemah di rentang Rp14.670 - Rp14.730.

