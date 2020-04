Sesi I Jumat (17/4) Rupiah Menguat, Kembali ke Level Rp15.400

Bisnis.com, JAKARTA -Mata uang rupiah mengalami penguatan seiring dengan pelemahan dolar AS dan pengumuman APBN 2020.

Pada perdagangan Jumat (17/4/2020) sesi I pukul 11.30 WIB, akhir sesi I rupiah masih menguat 1,05 persen atau 165 poin menjadi Rp15.475 per dolar AS. Dalam waktu yang sama, indeks dolar As terkoreksi 0,26 persen ke level 99,766.

sepanjang tahun berjalan, rupiah masih terkoreksi 11,6 persen.

Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memaparkan alasan di balik melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Menurutnya, nilai tukar mata utang hampir di seluruh dunia terkenda dampak Covid-19. Namun, tingkat penurunan berbeda-beda untuk masing-masing negara.

"Ini berpengaruh ke Indonesia. Nilai tukar kita terkoreksi dan rebound kembali. Ini volatilitas yang tajam dan harus diwaspadai," katanya saat pemaparan APBN Kita, Jumat (17/4/2020).

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 17 April 2020

Hal itu, tuturnya, turut berpengaruh pada imbal hasil (yield) surat utang, kaarena kembali mengalami kenaikan hingga 8 persen. Meskipun turun lagi di bawah 8 persen.

Menurutnya, volatilitas sangat tajam terjadi pada akhir Maret 2020. "Kami akan pantau secara hati-hati pada April-Mei, baik dari sisi perkembangan pasar uang di dalam dan luar negeri," ungkapnya.

Analis Monex Investindo Futures Andian dalam publikasi risetnya menyampaikan aset-aset berisiko mencatat penguatan di pagi hari ini di tengah pelemahan dolar AS.

Dolar melemah setelah Presiden AS, Donald Trump kembali mengumumkan rencana pencabutan pembatasan sosial di AS di awal bulan Mei 2020.

Namun demikian, ada kemungkinan pencabutan pembatasan sosial New York akan di tunda hingga 15 Mei. Hal ini memicu sebagian pelaku pasar melepas aset likuid dolar AS untuk menempatkan posisi pada aset-aset berisiko.

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan bahwa pada perdagangan saat ini rupiah berhasil mendapatkan kembali sentimen positifnya seiring dengan adanya tanda-tanda vaksin Covid-19 telah ditemukan dan akan segera diproduksi.

“Selain itu, optimisme pembukaan lockdown dari negara-negara ekonomi terbesar di dunia seperti di AS dan beberapa negara Eropa juga menjadi katalis positif,” ujar Ibrahim, Jumat (17/4/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Gonjang Ganjing Rupiah kurs dolar as