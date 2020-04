Harga Emas Spot Bergerak Stabil di Atas US$1.700, Incar US$1.726

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas semakin mantap bergerak di kisaran US$1.700 per troy ounce didorong oleh ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 yang membuat investor berbondong-bondong memburu logam aset investasi aman itu.

Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Selasa (14/4/2020) hingga pukul 11.54 WIB, harga emas di pasar spot berada di posisi US$1.715,93 per troy ounce, terapresiasi 0,03 persen. Pada awal perdagangan emas sempat menyentuh level US$1.727 per troy ounce.

Sementara itu, harga emas berjangka untuk kontrak Juni 2020 di bursa Comex bergerak menguat 0,9 persen ke level US$1.777,3 per troy ounce.

Dalam perdagangan yang sama, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama bergerak melemah 0,13 persen ke level 99,214.

Analis Monex Investindo Futures Faisyal mengatakan bahwa harga emas menguat karena meningkatnya permintaan aset safe haven dibalik perkembangan terbaru pandemi Covid-19 yang menghantam ekonomi dunia.

Jumlah kasus positif Covid-19 di seluruh dunia terus bertambah dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda akan segera mereda.

Berdasarkan data worldometers, kasus positif Covid-19 di seluruh dunia per 14 April 2020 pukul 12.01 WIB bertambah 1.376 kasus menjadi total kasus positif saat ini mencapai 1.925.224. Amerika Serikat pun kini menjadi negara dengan kasus positif terbanyak, mengalahi Spanyol, Italia, dan negara asal pandemi China.

Selain itu, saat ini sudah lebih dari 16 juta masyarakat AS yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran sejak tanggal 21 Maret karena perusahaan-perusahaan memasuki musim pendapatan yang sulit.

Kemudian, di balik jumlah klaim tunjangan pengangguran AS yang mencetak rekor itu, Federal Reserve AS pun mengumumkan paket stimulus besar sebesar $2,3 triliun pada pekan lalu.

Hal tersebut menjadi bukti pandemi Covid-19 telah menghantam ekonomi sehingga permintaan aset investasi aman pun meningkat.

“Ketidakpastian ekonomi yang saat ini tidak bisa dilepaskan dari pandemi masih berimbas positif untuk emas karena merupakan aset safe haven di tengah ketidakpastian di pasar ekuitas,” ujar Faisyal seperti dikutip dari publikasi risetnya, Selasa (14/4/2020).

Oleh karena itu, harga emas berpeluang naik menguji resisten US$1.726- US$1.750 per troy ounce bila sentimen beli dolar AS sebagai aset likuid terhambat oleh langkah stimulus The Fed. Namun, jika emas bergerak melemah level support emas berada pada kisaran US$1.670- US$1.700 per troy ounce.