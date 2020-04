Rupiah Kembali Perkasa, Uji Level Rp15.700 per Dolar AS

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terus menunjukkan keperkasaannya masih bertahan di jalur kenaikan melawan dolar AS dan menguji level Rp15.700 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Senin (13/4/2020) hingga pukul 10.45 WIB rupiah berada di level Rp15.800 per dolar AS, berhasil terapresiasi 0,5 persen atau 80 poin. Pada pertengahan perdagangan, rupiah sempat menguat ke level Rp15.794 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama bergerak melemah tipis 0,01 persen ke level 99, 471.

Adapun, pada penutupan perdagangan pekan lalu, Kamis (9/4/2020), rupiah melesat 2,28 persen. Kinerja tersebut menjadi yang terbaik di antara mata uang Asia lainnya dan menjadi kinerja harian terbaik rupiah sejak 7 Oktober 2015, yang kala itu rupiah terapresiasi 3,1 persen.

Sepanjang pekan lalu pun rupiah berhasil menguat 3,66 persen terhadap dolar AS, lagi-lagi menjadi kinerja terbaik di antara mata uang Asia lainnya. Secara year to date, rupiah telah bergerak melemah sekitar 13 persen.

Chang Wei Liang, ahli strategi makro di DBS Group Holdings Ltd. di Singapura, mengatakan bahwa rupiah mendapatkan katalis yang sangat positif setelah pengumuman obligasi global Indonesia bertenor 50 tahun dan stimulus kredit senilai US$60 miliar dari New York Federal Reserve.

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia menerbitkan tiga surat utang global senilai US$4,3 miliar atau setara Rp68,6 triliun dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS dan dengan tenor terpanjang 50 tahun

“Pandangan saya adalah bahwa valuasi rupiah terhadap dolar AS yang sangat undervalued sebelumnya kini telah terkoreksi, dan akhirnya rupiah bisa lebih dekat dengan nilai wajarnya sekarang,” ujar Chang seperti dikutip dari

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini berada di level undervalued atau berada di bawah dari nilai seharusnya secara fundamental. Dia mengharapkan rupiah dapat melanjutkan kenaikan tajamnya terhadap dolar AS dan bergerak di kisaran Rp15.000 per dolar AS.

Sementara itu, Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, pernyataan IMF bahwa Indonesia salah satu negara di Asia yang akan tahan terhadap resesi akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan pasar kembali tertarik terhadap pasar Indonesia sehingga arus modal asing berpotensi akan kembali masuk ke pasar dalam negeri.

“Pernyataan baik oleh IMF maupun Pemerintah membawa angin segar bagi perekonomian dalam negeri dan semua tau bahwa fundamental ekonomi cukup bagus sehingga dalam perdagangan Senin (13/4/2020) kemungkinan akan diperdagangkan menguat di level Rp15.700-Rp16.000 per dolar AS,” ujar Ibrahim seperti dikutip dari keterangan resminya, Senin (13/4/2020).

Adapun, pada pekan ini Bank Indonesia akan menggelar rapat dewan gubernur periode April 2020. Mayoritas analis memprediksi Bank Indonesia akan kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin.

Selain itu, pada pekan ini Indonesia juga akan merilis data perdagangan periode Maret 2020. Jika data tersebut berhasil dirilis positif, maka rupiah akan mendapatkan dorongan tambahan untuk menguat lebih lanjut.