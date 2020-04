MNC Sekuritas: Buy on Weakness Saham UNVR, ISAT, WIKA

Bisnis.com, JAKARTA - MNC Sekuritas merekomendasikan investor untuk melakukan aksi buy on weakness terhadap saham UNVR, ISAT, WIKA dan sell on strength BBCA pada perdagangan Senin (13/4/2020).

Berdasarkan publikasi risetnya, tim analis MNC menuliskan IHSG menguat tipis 0,5 persen ke level 4,649 pada perdagangan pekan lalu, Kamis (9/4/2020).

"Selama IHSG tidak turun di bawah 4,393, maka pergerakan IHSG masih merupakan bagian dari wave C dari wave (4) (biru) atau wave 1 (alternatif merah), dimana IHSG masih berpeluang menguat kembali dan menguji area 5,000-5,100," jelasnya.

Menurut sekuritas, pelaku pasar disarankan mewaspadai koreksi yang akan muncul setelah IHSG mengkonfirmasi membentuk wave (4) atau wave 1 dalam skenario alternatif. Adapun level support adalah 4,600 dan 4,400 serta resistance pada level 4,700 dan 4,900.

Berikut ulasan saham pilihan MNC Sekuritas pada Senin (13/4/2020) pagi ini.

UNVR - Buy on Weakness (7,250).

Penguatan yang terjadi pada UNVR pekan lalu (9/4) tertahan oleh MA5. Kami memperkirakan UNVR rentan untuk terkoreksi dalam jangka pendek untuk membentuk wave [ii] terlebih dahulu.

Setelah UNVR terkonfirmasi menyelesaikan wave [ii], maka UNVR berpeluang kembali menguat membentuk wave [iii]. Silahkan _entry_ pembelian UNVR secara bertahap.

Buy on Weakness: 6,800-7,100

Target Price: 7,725, 8,675

Stoploss: below 5,400.

ISAT - Buy on Weakness (1,955)

Pergerakan ISAT tertahan oleh MA60 dan retracement 38.2 pada perdagangan pekan lalu (9/4). Kami memperkirakan ISAT rentan terkoreksi dalam jangka pendek terlebih dahulu untuk membentuk wave B.

Setelahnya, ISAT akan berpeluang menguat kembali membentuk wave C. Silahkan _entry_ pembelian ISAT secara bertahap.

Buy on Weakness: 1,800-1,920

Target Price: 2,370, 2,900

Stoploss: below 1,300.

WIKA - Buy on Weakness (1,090)

Selama tidak terkoreksi melebihi 790, maka kami memperkirakan WIKA saat ini sedang berada di wave [c] dari wave 4.

Pergerakan WIKA akan terkoreksi terlebih dahulu dalam jangka pendek, namun setelahnya, WIKA berpeluang menguat kembali untuk membentuk wave [c] dari wave 4 sekaligus menutup gap yang ada.

Buy on Weakness: 980-1,060

Target Price: 1,275, 1,400, 1,555

Stoploss: below 790.

BBCA - Sell on Strength (27,975)

Pergerakan BBCA sudah terkena target sesuai rekomendasi kami tanggal 3/4 lalu, pada perdagangan pekan lalu (9/4) pergerakan BBCA tertahan retracement 50.

Selama BBCA tidak mampu menguat melebihi level 30,500 maka saat ini pergerakan BBCA kami perkirakan sedang berada di awal wave 2, dimana BBCA akan rentan dan berpotensi terkoreksi ke area minimal 27,000 dan idealnya pada 25,000.

Sell on Strength: 28,150-29,000.