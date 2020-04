Penjualan Properti Makin Sulit, Saham Mana yang Paling Atraktif?

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten sektor properti diperkirakan bakal menghadapi tantangan yang berat dari sisi penjualan sekalipun suku bunga acuan sudah diturunkan oleh pemerintah menjadi 4,75 persen.

Direktur Anugrah Mega Investama Hans Kwee mengatakan emiten sektor properti bakal menghadapi tantangan berat berupa seretnya penjualan. Pasalnya, Covid-19 mengurangi minat beli masyarakat terhadap objek properti.

“Kinerja penjualan masing-masing emiten properti masih kurang oke karena virus korona. Padahal tahun lalu saja sudah berat [akibat pemilu], ketika mulai menggeliat muncul virus ini,” katanya kepada Bisnis , Senin (6/4/2020).

Hans menambahkan di tengah situasi seperti ini, terdapat kemungkinan gagal bayar kredit kepada bank. Sementara dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terdapat klausul buyback oleh developer bila kondisi itu terjadi.

Selain itu, emiten yang menawarkan kredit langsung juga dapat terpapar sebab kondisi ekonomi sedang berat. “PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan juga bisa membuat pencatatan tidak sebagus dahulu, meskipun suku bunga sudah rendah saat ini,” katanya.

Hans mengatakan emiten yang bergantung terhadap recurring income seperti PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) akan menghadapi tantangan berat. Pasalnya dalam sebulan terakhir publik mengurangi ke luar rumah.

Oleh sebab itu, menurutnya, strategi terbaik yang dapat dilakukan oleh para emiten properti saat ini adalah mempertebal kas. “Mereka harus bertahan saat ini dengan cash flow yang baik untuk membiayai proyek serta lainnya,” ungkapnya.

Hans merekomendasikan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) sebagai pilihan utama dengan target harga Rp1.100 per saham. Adapun pada perdagangan hari ini, BSDE ditutup menguat 16,90 persen ke level Rp830 per saham.

Kepala Riset Reliance Sekuritas Lanjar Nafi pun mengatakan kinerja keuangan emiten properti mungkin tidak semoncer tahun sebelumnya. “Semua aktifitas saat ini terganggu baik itu proyek perusahaan konstruksi dan properti,” katanya.

Selain itu dari sisi kinerja saham, juga ada kemungkinan terkoreksi sebab indeks properti sudah menguat 7,13 persen ke 349. Beberapa penguatan ditopang oleh PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) 25 persen dan PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) 24,7 persen.

“Hari ini [Senin 6 April 2020] sudah naik signifikan, momentumnya sudah tinggi. Tinggal menunggu waktu sell on strength,” ungkapnya.

Sementara itu, Analis Panin Sekuritas William Hartanto menyebutkan untuk kinerja keuangan emiten properti bisa jadi tidak terlalu bagus. Saat ini, lanjutnya, orang-orang memilih untuk membeli kebutuhan pokok daripada investasi.

“Pelemahan rupiah dapat menjadi sentimen negatif bagi saham sektor ini. Namun kalau melihat perdagangan sampai dengan sebulan ini, beberapa saham properti masih bisa jadi pilihan trading,” katanya.

William merekomendasikan beberapa emiten seperti PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) dengan target harga Rp150 per saham, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) Rp900 per saham dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) Rp535 per saham.