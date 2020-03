Harga Emas Antam Hari Ini, 20 Maret 2020 Naik Rp10.000

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp831.000 per gram, naik Rp10.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di level Rp821.000 per gram.

×