Analis Sudah Prediksi IHSG ke Bawah 4.500, Saham Kakap Jadi Penekan

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah analis sudah memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini akan turun ke bawah level 4.500 dan rupiah dapat mencapai Rp15.000 per dolar AS.

Pada perdagangan Selasa (17/3/2020) pukul 10.07 WIB, IHSG turun 4,6 persen atau 215,88 poin menjadi 4.474,78. Harga bergerak di rentang 4.698,04 – 4.474,57.

Sebanyak 306 saham memerah, sedangkan 46 saham naik, dan 73 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat Rp2,02 trilun

Sejumlah saham jumbo yang menjadi penekan adalah BBCA (turun -6,36 persen), BMRI -6,75 persen, BBRI -4,86 persen, TLKM -6,96 persen, BBNI -6,61 persen, dan ASII -4,36 persen.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau melemah 0,6 persen atau 90 poin menjadi Rp15.015 per dolar AS.

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 17 Maret 2020

Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang menyampaikan lanjutan kejatuhan IHSG pada Selasa ini tidak tertahankan lagi menyusul semalam DJIA turun super tajam sebesar -12.93 persen, terburuk sejak peristiwa Black Monday pada tahun 1987.

“Rentang pergerakan IHSG hari ini 4,456 - 4,731, dan pergerakan rupiah Rp14,875 - Rp15,045 per dolar AS,” paparnya dalam publikasi riset, Selasa (17/3/2020).

Bursa AS jeblok walaupun The Fed sudah memotong FFR hingga 0 persen dan memompa market lebih dari US$700 miliar. Hal tersebut dilakukan di tengah terus bertambahnya jumlah korban tewas per 17 Maret secara global akibat Covid-19 mencapai 7,158 orang dan yang terjangkiti mencapai 182,442 orang.

Penyebaran Covid-19 yang paling cepat terjadi di Italia yang telah menjangkiti sekitar 27,980 orang dan menewaskan 2,158 orang (sehari naik 348 orang) dan di AS sendiri sudah menjangkiti 4,667 orang dengan jumlah yang tewas 87 orang berdasarkan data Worldometers Info.

Mengetahui IHSG berpeluang melanjutkan pelemahannya, di tengah secara valuasi sudah semakin sangat atraktif, Edwin merekomendasikan sangat selektif jika investor ingin melakukan Buy on Weakness maka dapat fokus atas saham super defensive dari Sektor Bank, Retail & Konsumer dalam perdagangan Selasa ini.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 17 Maret 2020

Sejumlah saham pilihan untuk buy on weakness hari ini adalah BBRI, ICBP, BBCA, UNVR, BMRI, TLKM

Director PT Indosurya Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya IHSG saat ini terlihat masih berpotensi untuk mengalami tekanan dengan proyeksi pergerakan pada rentang 4.498 – 4.734.

Menurutnya momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka menengah hingga jangka panjang.

“IHSG terlihat memiliki potensi melemah pada hari ini,” tulisnya dalam publikasi riset, Senin (16/3/2020).

Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah BBCA, HMSP, PWON, GGRM, TLKM, EXCL, WIKA, serta BBNI.

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!