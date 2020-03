Rupiah Bakal Melemah Ke Rp14.320, Corona dan Perang Harga Minyak Jadi Pemicu

Bisnis.com, JAKARTA - Rupiah diperkirakan bakal melemah ke level Rp14.320 sampai dengan Rp14.410 per dolar AS pada hari ini (10/3/2020), seiring dengan hantaman virus corona dan perang harga minyak terhadap ekonomi global.



Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Suabi mengatakan perdagangan kemarin, (9/3/2020), rupiah melemah ke level Rp14.370 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp14.263. Menurutnya hari ini, rupiah masih akan menunjukkan tren pelemahan mencapai 0,27 persen.



"Rupiah hari ini masih akan melemah ke level Rp14.320 sampai dengan Rp14.410," katanya dalam siaran resmi Senin (10/3/2020).



Ibrahim menuturkan pelemahan disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah pemerintah dan Bank Indonesia mengakui bahwa kondisi ekonomi global mengalami ketidakpastian akibat perang dagang yang belum usai, virus corona dan ditambah lagi dengan perang tarif antara negara OPEC dan Non OPEC. Hal itu memunculkan ketidakstabilan pada ketahanan ekonomi dalam negeri sehingga berdampak negatif terhadap mata uang.



Menurutnya, ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk merespon menurunnya ekonomi global. Hal tersebut adalah sinergi, transformasi dan inovasi sehingga fundamental ekonomi dalam negeri akan kembali pulih dari hadangan tersebut.



Sementara itu, dari sisi global, virus korona saat ini sdh meneyebar lebih dari 50 negara sehingga kondisi semakin memburuk. Hal itu makin diperparah dengan perang harga minyak yang menyebabkan koreksi 30 persen ke level US$27,23.



"Pemeringkat Modys pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,4 persen menjadi 2,1 persen. Ini menambah beban kembali bagi bank sentral global untuk kembali bersama-sama menurunkan suku bunga dan menggelontorkan stimulus," pungkasnya.

