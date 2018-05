Rupiah - ilustrasi.

Bisnis.com, JAKARTA- Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan Rabu (30/5/2018).

Rupiah ditutup menguat tipis hanya 2 poin atau 0,01% di Rp13.993 per dolar AS. Sepanjang perdagangan Rabu, rupiah bergerak di zona hijau pada kisaran level Rp13.973 – Rp14.043 per dolar AS.

Rupiah menguat pada hari Rapat Dewan Gubernur (RDG) tambahan Bank Indonesia (BI) yang digelar kemarin, memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,75%.

Sementara itu, suku bunga Deposit Facility naik sebesar 25 bps menjadi 4%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%, berlaku efektif sejak 31 Mei 2018.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pihaknya memutuskan menaikkan suku bunga merupakan langkah antisipatif utk memperkuat stabilitas nilai tukar terhadap perkiraan suku bunga AS yang lebih tinggi dan meningkatnya risiko di pasar global.

"Keputusan ini merupakan langkah kebijakan jangka pendek yang menekankan pada stabilitas rupiah," kata Perry, Rabu (30/5).

Rupiah kemarin menguat di saat pergerakan mata uang lain di asia cenderung variatif, dengan penguatan terbesar dialami rupee India yang terapresiasi 0,54%, disusul dolar Singapra yang menguat 0,28%. Di sisi lain, won Korea Selatan melemah paling tajam terhadap dolar AS dengan depresiasi 0,39%, disusul ringgit Malaysia yang melemah 0,18%.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama terpantau melemah 0,38% atau 0,365 poin ke level 94,455 pada pukul 16.47 WIB, Rabu.

Bagaimana pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini? Ikuti lajunya secara live.

09:00 WIB

Pukul 08.40 WIB: Spot Menguat 36 Poin ke 13.957

Nilai tukar rupiah menguat 36 poin atau 0,26% ke Rp13.957 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (31/5/2018).

08:04 WIB

Pukul 08.00 WIB: Spot Dibuka Menguat 28 Poin di 13.955

Pergerakan nilai tukar rupiah dibuka menguat 28 poin atau 0,20% di Rp13.955 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (31/5/2018).

07:28 WIB

Indeks Dolar AS Pagi Ini Coba Menguat

Indeks dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi ini, Kamis (31/5/2018) mencoba menguat, setelah dibuka stagnan.

Indeks dolar AS pada pk. 07.07 WIB menguat 0,019 poin atau 0,02% ke level 94,088.

Pada perdagangan Rabu, indeks dolar AS melemah 0,79% ke level 94,069. Dolar Amerika Serikat melemah di tengah penguatan euro setelah partai terbesar Italia akan membuat upaya baru untuk membentuk pemerintah koalisi dan mengakhiri kekacauan politik.

Dilansir Reuters, Partai 5 Star Movement dikabarkan akan berusaha berkompromi dengan partai lain untuk pencalonan nama lain sebagai menteri ekonomi Italia.

Sebelumnya, krisis di Italia dimulai ketika partai 5 Star Movement dan Liga sayap kanan membatalkan rencana mereka untuk membentuk koalisi setelah kepala negara Italia memveto calon menteri ekonomi yang diajukan mereka, Paolo Savona. Hal ini meningkatkan prospek adanya pemilihan awal, yang dikhawatirkan pasar akan menjadi referendum de facto atas penggunaan mata uang euro oleh Italia.

Pada Rabu, euro menguat dan imbal hasil obligasi pemerintah Italia menetap di bawah level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Euro, yang jatuh ke level terendah 10 bulan di US$1,1510 pada hari Selasa, naik 1,2% ke level US$1,1676 pada Rabu, meski masih melemah 4% sepanjang bulan ini terhadap dolar.

"Kami melihat dorongan perdagangan hari ini. Pasar melewati kepanikan dari kemarin sehingga semua yang terjual kembali naik, euro khususnya," kata Greg Anderson, kepala analis mata uang global di BMO Capital Markets, seperti dikutip Reuters.

Erin Browne, kepala alokasi aset di UBS Asset Management di New York mengatakan bahwa meskipun kekhawatiran Italia akan meninggalkan zona euro, atau "Quitaly," berkurang pada hari Rabu, jalan menuju resolusi kemungkinan masih akan bergelombang.