Pengunjung beraktivitas di dekat papan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), di Jakarta, Jumat (26/1/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA -- Sinarmas Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak mixed dengan kecenderungan menguat. Secara teknikal indeks hari Kamis (31/5/2018), indeks diprediksi bergerak di kisaran 5.950-6.085.

Bursa AS ditutup menguat pada perdagangan Rabu (30/05). Harga crude oil turun ke level USD 67.95 per barrel. Harga batubara naik ke level USD 108.65 per juta ton. Rupiah bergerak menguat terhadap Dollar AS ke level IDR 13.955. 10Yr Government Bonds Yield stabil di level 7.12%.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) menaikkan lagi suku bunga acuan 7-day reverse repo rate (BI7DRRR) untuk kedua kalinya pada Mei 2018 sebesar 25 bps menjadi 4,75%. Kenaikan suku bunga acuan untuk kedua kalinya di bulan ini didasari keinginan BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Sehubungan dengan emiten, Bank Mandiri (BMRI) mencatatkan pertumbuhan kredit 5,6% yoy hingga April 2018. Net Interest Income (NII) tumbuh 1% yoy. Pertumbuhan laba bersih 16% yoy dikarenakan pencadangan provision yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan emiten, Bank Tabungan Negara (BBTN) hingga April 2018 mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) mencapai Rp 137,05 triliun, tumbuh 22,03% secara tahunan yoy dibandingkan April tahun lalu Rp 112,3 triliun. Kami menilai pencapaian BBTN pada April 2018 tergolong sangat baik mengingat pertumbuhan kredit industri yang masih moderat.

Rekomendasi saham hari ini.

- Top Buy: HRUM, ACES

- BoW: ITMG, PTBA