Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah hari ini, Rabu (30/5/2018) di Rp14.032 per dolar AS, menguat 33 poin atau 0,23% dari posisi Rp14.065 pada Senin (28/5).

Kurs jual ditetapkan Rp14.102 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp13.962 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp140.

Di pasar spot, pergerakan nilai tukar rupiah terpantau berbalik menguat meski tipis sebesar 1 poin atau 0,01% ke level Rp13.994 per dolar AS pada pukul 10.55 WIB, setelah dibuka tergelincir dengan pelemahan 30 poin atau 0,21% di posisi Rp14.025 per dolar AS.

Sepanjang perdagangan hari ini, rupiah bergerak pada level Rp13.994 – Rp14.043 per dolar AS. Adapun pada perdagangan terakhir sebelum libur Waisak, Senin (28/5), rupiah ditutup menguat 130 poin atau 0,92% di level Rp13.995 per dolar AS.

Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail memprediksi kemungkinan penguatan rupiah kembali ke level Rp13.950 - Rp14.050 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Dipaparkan, capital inflow yang terjadi di AS mendorong turun tajamnya yield US treasury sebesar 14 bps ke level 2.79 sejak Senin lalu.

“Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar seiring melemahnya yield US treasury tersebut serta kemungkinan penaikan tingkat suku bunga dalam negeri lebih cepat di akhir Mei,” jelas Ahmad dalam riset.

Seperti diketahui, Bank Indonesia memutuskan untuk mengadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) tambahan pada hari ini. BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) ke level 4,75% dalam rapatnya nanti.

Mata uang lainnya di Asia terpantau bergerak variatif pagi ini. Rupee India dan yen Jepang masing-masing terapresiasi 0,08%. Di sisi lain, won Korea Selatan yang melemah 0,39% memimpin depresiasi sejumlah mata uang di Asia.

Sementara itu, ndeks dolar AS, yang melacak pergerakan greenback terhadap sejumlah mata uang dunia terpantau menguat 0,07% atau 0,069 poin ke level 94.889 pada pukul 11.04 WIB.

Sebelumnya indeks dolar dibuka dengan kenaikan 0,007 poin di level 94,827, setelah pada perdagangan Selasa (29/5) berakhir menguat 0,43% atau 0,402 poin di posisi 94,820.

Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah)

30 Mei 14.032 28 Mei 14.065 25 Mei 14.166 24 Mei 14.205 23 Mei 14.192

Sumber: Bank Indonesia