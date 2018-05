Uang rupiah. - Bloomberg/Brent Lewin

Bisnis.com, JAKARTA -- Kurs rupiah menyentuh posisi Rp14.032 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (30/5/2018).

Data yang diterbitkan Bank Indonesia pagi ini terpantau menempatkan Jisdor di Rp14.032 per dolar AS, menguat 33 poin atau 0,23% dari posisi Rp14.065 pada Senin (28/5/2018).

Di pasar spot, pergerakan nilai tukar rupiah melemah 35 poin atau 0,25% ke level Rp14.030 per dolar AS pada pukul 09.58 WIB, setelah dibuka tergelincir dengan pelemahan 30 poin atau 0,21% di posisi Rp14.025 per dolar AS.

Sepanjang perdagangan hari ini, rupiah bergerak pada level Rp14.025 – Rp14.043 per dolar AS. Adapun pada perdagangan terakhir sebelum libur Waisak, Senin (28/5), rupiah ditutup menguat 130 poin atau 0,92% di level Rp13.995 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS, yang melacak pergerakan greenback terhadap sejumlah mata uang dunia terpantau menguat 0,10% atau 0,095 poin ke level 94,915 pada pukul 09.55 WIB.

Sebelumnya indeks dolar dibuka dengan kenaikan 0,007 poin di level 94,827, setelah pada perdagangan Selasa (29/5) berakhir menguat 0,43% atau 0,402 poin di posisi 94,820.

Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail memperkirakan dolar AS akan bergerak semakin kuat di sekitar level 94,80-95,0 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro.

“Hal ini seiring makin tingginya ketidakpastian politik di Italia didorong gagalnya pembentukan pemerintah baru oleh Presiden Italia Sergio Mattarella,” jelasnya dalam riset hari ini.

Dikemukakan, investor khawatir Italia dapat keluar dari mata uang tunggal euro dan menciptakan krisis baru di Eropa. Investor pun menjadikan mata uang dolar dan yen sebagai safe haven di tengah ketidakpastian yang tinggi terhadap euro.

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah)

30 Mei 14.032 28 Mei 14.065 25 Mei 14.166 24 Mei 14.205 23 Mei 14.192

Sumber: Bank Indonesia