Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,49% atau 29,20 poin di level 5.975,74 pada perdagangan Jumat (25/5/2018))

Dari 583 saham yang diperdagangkan hari ini, sebanyak 178 saham menguat, 196 saham melemah, dan 209 saham stagnan.

Berdasarkan data Bloomberg, tujuh dari sembilan indeks sektoral IHSG berakhir di zona hijau, dipimpin sektor industri dasar (+1,23%) dan finansial (+0,95%). Adapun sektor infrastruktur dan pertanian masing-masing turun 0,62% dan 0,23%.

Sejalan dengan IHSG, indeks Bisnis-27 menguat pada perdagangan hari keempat berturut-turut. Indeks Bisnis-27 hari ini berakhir menguat 0,98% atau 5,06 poin di level 521,38, setelah dibuka dengan kenaikan 0,29% atau 1,50 poin di posisi 517,82.

Penguatan IHSG terjadi saat pasar menyoroti keputusan Presiden AS Donald Trump yang membatalkan rencana pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Kabar ini memicu aksi penghindaran risiko secara global.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan IHSG tidak terpengaruh oleh batalnya pertemuan AS dan Korut yang menambah tensi geopolitik.

Dipaparkan, pelaku pasar global mencermati isi surat Presiden AS Donald Trump yang beredar luas di media tentang sikap Trump yang seolah memberi ancaman ke pemimpin Korut, Kim Jong Un.

Ketegangan tersebut berimplikasi pada ketidakpastian perdamaian di semenanjung Korea yg berisiko mengganggu ekspor beberapa negara di Asia.

“[Namun] pelaku pasar di Indonesia lebih mencermati arah riil kebijakan gubernur BI yang baru dan spekulasi kenaikan bunga acuan Fed Rate pada Juni mendatang,” ungkap Bhima.

Bagaimana pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini? Ikuti lajunya secara live.

16:08 WIB

Pukul 16.00 WIB: IHSG Ditutup Menguat 1,55%

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,55% atau 92,58 poin ke level 6.068,32.

14:49 WIB

Pk. 14.14 WIB: IHSG Naik 76,51 Poin ke 6.052,25

IHSG menguat 76,51 poin atau 1,28% ke 6.052,25

13:34 WIB

Pukul 13.33 WIB: Awal Sesi II, IHSG Melesat 79,42 Poin ke 6.055,17

Mengawali sesi II perdagangan hari ini, Senin (28/5/2018), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 1,33% atau 79,42 poin ke level 6.055,17.

12:04 WIB

Pukul 12.00 WIB: Akhir Sesi I, IHSG Melesat 77,80 Poin ke 6.053,54

Mengakhiri sesi I perdagangan hari ini, Senin (28/5/2018), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 77,80 poin atau 1,30% ke level 6.053,54.

11:23 WIB

Pk. 11.18 WIB: IHSG Menguat 61,97 Poin ke 6.037,71

IHSG menguat 61,97 poin atau 1,04% ke 6.037,71

11:05 WIB

Pasar Lebih Cenderung Amati Arah Kebijakan BI

KTT AS-Korut yang berpotensi jadi digelar 12 Junid I Singapura memberikan pengaruh pada pasar di dalam negeri.

Pada pk. 10.44, rupiah menguat 125 poin atau 0,88% ke Rp14.000 per dolar AS.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada pk. 10.46 WIB menguat 81,62 atau 1,37% ke level 6.057,36.

“Kalau dari pengamatan saya, pasar sebenarnya tidak berani berharap banyak atas KTT AS dan Korut dengan mempertimbangkan kredibilitas khususnya Korut selama ini,” kata Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam kepada Bisnis.com, Senin (28/5/2018).

Itu sebabnya ujar dia, kegagalan KTT yang lalu tidak terlalu berpengaruh terhadap pasar.

“KTT bisa saja tetap berlangsung, tapi saya kira pasar akan sangat membatasi ekspektasi mereka,” kata Piter.

Ekspektasi rasional hasil dari KTT tambah dia, adalah berkurangnya tensi geopolitik di kawasan korea.

Dengan mempertimbangkan ekspektasi pasar tidak akan begitu tinggi, dampaknya juga diprediksi tidak akan begitu besar terhadap pasar uang dan pasar modal.

“Pergerakan kurs dan IHSG di pasar domestik akan lebih dipengaruhi oleh arah kebijakan BI dibawah gubernur baru, karena belum ada sentimen yg baru dari the Fed,” kata Piter.

10:04 WIB

Pk. 10.06 WIB: IHSG Melesat 65,82 Poin ke 6.041,56

IHSG melesat 65,82 poin atau 1,1% ke level 6.041,56

10:06 WIB

Pukul 10.02 WIB: IHSG Menanjak 1,05% ke 6.038,71

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lanjut menguat 1,05% atau 62,97 poin ke level 6.038,71 pada perdagangan pagi ini, Senin (28/5/2018).

Pada saat yang sama, indeks saham di kawasan Asia Tenggara lainnya terpantau bergerak variatif, di antaranya Singapura (+0,35%), Malaysia (-0,60%), Filipina (-0,19%), dan Vietnam (-1,86%).

08:59 WIB

Pukul 08.55 WIB: IHSG Dibuka Naik 3,88 Poin ke 5.979,62

Membuka perdagangan hari ini, Senin (28/5/2018), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis 0,06% atau 3,88 poin di level 5.979,62.

06:47 WIB

INDOSURYA: IHSG Masuki Pekan Pendek

PT Indosurya Bersinar Sekuritas memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Senin (28/5/2018) bergerak di kisaran 5.821 -6.042.

“Hari ini IHSG berpeluang menguat,” kata William Surya Wijaya, Vice President Research Department PT Indosurya Bersinar Sekuritas seperti dikutip dari risetnya.

Dia mengemukakan pekan pendek kembali akan dilalui oleh IHSG, disertai jelang penantian pergantian bulan di tengah suasana Ramadan.

William mengemukakan pasar juga menanti rilis data perekonomian awal bulan.

“Peluang kenaikan masih terlihat cukup besar ditengah fluktuasi harga komoditas, dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap soalr AS,”kata William.

Dia mengemukakan lembalinya capital inflow yang mulai terjadi, juga menjadi salah satu faktor pendukung penguatan IHSG hingga saat ini.

PT Indosurya Bersinar Sekuritas pada perdagangan hari ini merekomendasikan saham KLBF, MYOR, WIKA, TLKM, BBCA, BBNI, BJTM, ICBP, INDF, UNVR, TLKM, HMSP.

06:46 WIB

BINAARTHA: Rekomendasi 6 Saham

Binaartha Sekuritas memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar pada hari ini, Senin, 28 Mei 2018.

Analis Binaartha Sekuritas M. Nafan Aji Gusta Utama menjelaskan IHSG berhasil ditutup menguat 0.49% di level 5975.742 pada 25 Mei 2018. Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada level 5949.095 hingga 5922.447. Sementara itu, resisten pertama maupun kedua memiliki range pada level 6002.817 hingga 6029.892.

Berdasarkan indikator daily, MACD telah berhasil membentuk golden cross di area negatif. Selain itu, Stochastic bergerak ke atas menuju ke area overbought, sementara RSI sudah menunjukkan overbought.

Namun, terlihat pola shooting star candle yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar pada pergerakan harga saham, sehingga indeks berpotensi menuju ke area level support.

Adapun sejumlah rekomendasi saham yang dapat menjadi pertimbangan investor, antara lain sebagai berikut.

*AALI, Daily (12700) (RoE: 7.36%; PER: 16.84x; EPS: 748.32; PBV: 1.25x; Beta: 0.24):* Saat ini, harga bertahan di atas garis tengah dari bollinger dan terlihat pola bullish spinning top candle yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Akumulasi Beli” pada area level 12500 – 12700, dengan target harga secara bertahap di level 12875, 12975 dan 13400. Support: 12325.

*AKRA, Daily (4570) (RoE: 87.66%; PER: 48.61x; EPS: 967.96; PBV: 42.78x; Beta: N/A):* Sebelumnya terlihat pola bullish homing pigeon candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli pada pergerakan harga saham. “Akumulasi Beli” pada area level 4550 – 4570, dengan target harga secara bertahap di level 4850 dan 5000.

Support: 4400.

*BRPT, Daily (2220) (RoE: 5.91%; PER: 19.23x; EPS: 115.42; PBV: 1.13x; Beta: 1.77):* Saat ini, pergerakan harga sudah menyentuh garis MA 200 sehingga diharapkan agar peluang terjadinya rebound terbuka lebar. “Akumulasi Beli” pada area level 2200 - 2230, dengan target harga secara bertahap di level 2290 dan 2400. Support: 2130.

*GGRM, Daily (68900) (RoE: 16.63%; PER: 17.30x; EPS: 3983.28; PBV: 2.91x; Beta: 0.82):* Sebelumnya, terlihat pola bullish hammer candle yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Akumulasi Beli” pada area level 67800 - 68900, dengan target harga secara bertahap di level 70400, 72900, 74000 dan 77000. Support: 66500 & 65000.

*TINS, Daily (950) (RoE: 3.55%; PER: 32.56x; EPS: 29.48; PBV: 1.16x; Beta: 0.40):* Sebelumnya, terlihat pola bullish engulfing line candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Akumulasi Beli” pada area level 940 – 960, dengan target harga secara bertahap di level 1020 dan 1040. Support: 900.

*UNVR, Daily (46800) (RoE: 87.66%; PER: 48.61x; EPS: 967.96; PBV: 42.78x; Beta: 0.50):* Sebelumnya, terlihat pola long white body candle yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Akumulasi Beli” pada area level 46300 – 46900, dengan target harga di level 48225 dan 49625. Support: 45300.

06:45 WIB

Kilas Balik IHSG Sepekan Lalu & Prediksi Gerak IHSG Minggu Ini

Indeks harga saham gabungan pada hari Jumat (25/5/2018) secara mingguan ditutup menguat pada level 5.975.74. Mengalami penguatan sebanyak + 3,33% dari penutupan minggu lalu.

Octavianus Marbun, analis Waterfront Sekuritas Indonesia mengemukakan penutupan minggu keempat Mei 2018 tersebut bergerak menguat. Dimana diawal perdagangan sempat dibuka melemah di level 5.779.24, lalu bergerak melemah hingga level support kuat kisaran 5.717.

Pada hari kedua rebound dan penguatan berlanjut hingga penutupan pekan. Pelemahan hanya terjadi dihari pertama, rebound dari level support tersebut, tapi pada penutupan pekan ditutup tipis dibawah level 6.000.

Octavianus mengatakan pelemahan terlihat dipola trend ADX mingguan dengan tren naik yang bertambah (+DI 14) pekan lalu +DI 13, lalu tren turun berkurang (-DI 26) pekan lalu –DI 29, didukung RSI menguat dari level 37 pekan lalu, ke level 44.

“ IHSG dalam jangka menengah diperkirakan rebound, tapi masih dalam trend turun dengan sedikit tekanan jual di beberapa saham LQ 45, secara intraday diperkirakan pekan depan penguatan masih dapat berlanjut,” kata Octavianus.

Indikator Bollinger Bands mulai membuka dengan level bawah di 5.705.61, level mid di 5.871.81, dan level atas 6.038.01, dengan indikasi Stochastic %K daily telah cross %D ke atas dengan volume stabil beli yang menguat secara intraday, diantara tekanan jual.

tuk pekan depan dalam periode menengah, pasar diprediksi masih menguat moderat, sedangkan dalam periode intraday masih dapat menguat tipis, dengan acuan melewati level resisten di 6.135.

Jika tidak ujarnya, IHSG akan melemah kembali karena masih dalam cloud down-trend.

“Penguatan untuk periode mingguan IHSG harus membentuk pola penguatan yang baru secara teknikal dengan didukung volume,” kata Octavianus.

Selama satu pekan kemarin asing melakukan netbuy Rp867 miliar, dimana pekan sebelumnya terjadi net sell sebesar - Rp3,41 triliun. Total net buy/sell asing sampai dengan bulan Mei tahun 2018 sebesar - Rp39,87 triliun.

“ Untuk pekan depan support line berada pada level (5.396,72), dengan level support indeks sepekan depan berada dikisaran level 5.885,43 – 5.947,15,” kata Octavianus.

06:44 WIB

KGI: Rekomendasi 4 Saham

PT. KGI Sekuritas Indonesia memprediksi indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Senin (28/5/2018) bergerak di kisaran support 5.890-5.810-5.740-5.690-5.620-5.520-5.450, dan resisten a 6.050-6.120-6.220-6.380.

“Koreksi dan konsolidasi IHSG sebagai kesempatan beli,” kata Yuganur Wijanarko, periset senior PT. KGI Sekuritas Indonesia dalam risetnya.

Dia mengemukakan, proses koreksi dan konsolidasi IHSG akibat profit taking setelah kenaikan cukup pesat dari low 5.740, hingga mendekati level psikologis 6.000.

“(Hal itu) dapat digunakan sebagai kesempatan trading buy di saham big cap index driver dan lapis dua pilihan,”kata Yuganur.

PT. KGI Sekuritas Indonesia merekomendasikan BUY saham UNVR, UNTR, LSIP, & BNGA, dengan rincian sebagai berikut:

Unilever (UNVR)

Profit taking target Rp48.700-Rp49.700-Rp50.700

Entry (1) Rp46.150, Entry (2) Rp45.650, Cut loss point Rp44.950

United Tractors (UNTR)

Profit taking target Rp39.200-Rp40.500

Entry (1) Rp36.850, Entry (2) Rp35.850, Cut loss point Rp35.100

London Sumatra (LSIP)

Profit taking target Rp1.295-Rp1.395

Entry (1) Rp1.215, Entry (2) Rp1.185, Cut loss point Rp1.155.

Bank Niaga (BNGA) (BUY)

Profit taking target Rp1.120-Rp1.170

Entry (1) Rp1.020, Entry (2) Rp990, cut loss point Rp960

06:19 WIB

Peluang Pertemuan Trump & Kim Jong Un Kembali Terbuka

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Minggu (27/5/2018) tim persiapan dari negaranya telah tiba di Korea Utara untuk mempersiapkan KTT Korea Utara – AS, yang sempat dibatalkan Trump pekan lalu sebelum akhirnya dipertimbangkan kembali .

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan para pejabat AS dan Korea Utara telah bertemu di Panmunjom, sebuah desa di Demilitarized Zone (DMZ) di sepanjang perbatasan bersenjata antara Korea Utara dan Korea Selatan.

"Tim kami telah tiba di Korea Utara untuk persiapan KTT antara Kim Jong Un dan saya sendiri," tulis Trump di Twitter, dalam konfirmasi pertama Washington bahwa para pejabat AS telah memasuki Korea Utara untuk pembicaraan.

"Saya benar-benar percaya Korea Utara memiliki potensi dan akan menjadi negara ekonomi dan keuangan yang besar suatu hari nanti. Kim Jong Un setuju dengan saya tentang ini. Itu akan terjadi!" tambah Trump, seperti dikutip Reuters.

Selain pembicaraan tersebut, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan ‘tim pendahulu" berangkat ke Singapura, yang diperkirakan menjadi tempat KTT berlangsung, pada Minggu pagi untuk melakukan persiapan logistik.

Sebelumnya pada Minggu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan dalam pertemuan mendadak antara dirinya dan Kim Jong Un pada Sabtu sepakat bahwa KTT Korea Utara-AS harus diadakan.

Pembicaraan akhir pekan tersebut sekaligus menjadi perkembangan terbaru dalam naik turunnya proses diplomatik atas prospek KTT AS-Korea Utara dan tanda terkuat bahwa kedua pemimpin Korea tetap menginginkan adanya pertemuan tersebut.

Korea Utara telah bertahun-tahun menghadapi sanksi ekonomi atas program nuklir dan rudalnya sejak melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 2006.

Di sisi lain, AS telah berupaya untuk memperlambat program senjata Korut, yang telah menjadi prioritas keamanan bagi Washington menyusul ancaman Pyongyang untuk mengembangkan rudal nuklir yang mampu menghantam daratan AS.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa Sung Kim, mantan duta besar AS untuk Korea Selatan, akan memimpin delegasi untuk bertemu dengan pejabat Korea Utara di perbatasan. Pejabat Pentagon Randall Schriver menjadi bagian dari tim tersebut.

The Washington Post juga melaporkan bahwa tim yang juga diikuti ahli Korea di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Allison Hooker, bertemu dengan Choe Son Hui, wakil menteri luar negeri Korea Utara.

Pembicaraan di perbatasan tersebut akan dilanjutkan pada hari Senin dan Selasa di Tongilgak, gedung milik Korut di Panmunjom, yang pernah menjadi lokasi penandatanganan gencatan senjata Perang Korea 1950-1953.

Dalam pertemuan hari Sabtu, Kim menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korea dan melaksanakan KTT yang direncanakan bersama Trump, Moon mengatakan kepada wartawan di Seoul.

" Kim dan saya setuju bahwa KTT 12 Juni harus diadakan dengan sukses, dan bahwa upaya kami untuk denuklirisasi Semenanjung Korea dan perdamaian abadi tidak boleh dihentikan," kata Moon.

Moon mengakui bahwa Korut dan AS mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda dari denuklirisasi dan dia mendesak kedua belah pihak untuk mengadakan pembicaraan tingkat kerja untuk menyelesaikan perbedaan tersebut.