Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah hari ini, Kamis (29/3/2018) di level Rp13.756 per dolar AS, terdepresiasi 11 poin atau 0,08% dari posisi Rp13.745 per dolar AS pada Rabu (28/3/2018).

Kurs jual ditetapkan Rp13.825 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp13.687 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp138.

Di pasar spot, nilai tukar rupiah terpantau menguat 10 poin atau 0,07% ke Rp13.754 per dolar AS pada pukul 10.50 WIB.

Pagi tadi pergerakan rupiah dibuka dengan depresiasi 2 poin atau 0,01% di Rp13.766 per dolar AS, setelah berakhir melemah 0,16% atau 22 poin di posisi 13.764 pada perdagangan Rabu (28/3).

Mayoritas mata uang lainnya di Asia juga menguat terhadap dolar AS, dipimpin won Korea Selatan yang terapresiasi 0,39% dan yen Jepang yang menguat 0,29%.

Di sisi lain, rupee India dan ringgit Malaysia masing-masing terpantau terdepresiasi 0,32% dan 0,1%.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sejumlah mata uang utama dunia melandai 0,11% atau 0,097 poin ke level 89,961 pada pukul 11.03 WIB.

Sebelumnya indeks dolar dibuka dengan kenaikan 0,043 poin atau 0,05% di level 90,101, setelah pada perdagangan Rabu (28/3) berakhir menguat 0,77% atau 0,686 poin di posisi 90,058.

Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah)

29 Maret 13.756 28 Maret 13.745 27 Maret 13.708 26 Maret 13.776 23 Maret 13.780

Sumber: Bank Indonesia