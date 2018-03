Share this post :

Karyawan melintas di dekat monitor pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (12/2/2018). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Oso Sekuritas Indonesia memprediksi IHSG masih akan bergerak dengan pelemahannya.

Tim analis Oso Sekuritas menyebutkan IHSG ditutup turun sebesar 1.1% ke level 6,140 dengan candle bearish.

IHSG mendekati area support dengan indikator Stochastic kembali melemah, RSI berada di area oversold dan MACD masih bergerak negatif serta tekanan jual volume masih meningkat.

"Kami perkirakan IHSG masih bergerak melemah dengan pergerakan di kisaran 6.085 - 6.167," tulis risetnya.

Economic & Industry News

· Bank Indonesia Menilai Pelemahan Rupiah Yang Terjadi Dalam Beberapa Minggu Terakhir Masih Dalam Kondisi Wajar

· Pemerintah Optimistis Dalam Lima Tahun Ke Depan Rasio Pajak Atau Tax Ratio Bisa Mencapai 13%-14% Seiring Dengan Target Nominal Pertumbuhan Pajak Sebesar 17%-18%

· Harga Komoditas Ini Terkoreksi Lantaran Cadangan Minyak Amerika Serikat (AS) Naik Tekanan Muncul Karena Persediaan Minyak AS Yang Bertambah Dan Dollar AS Yang Menguat

Corporates News

· PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tetapkan harga IPO Rp 1.170 Per Saham

· Pada Tahun 2017 Pada Berhasil Mencatatkan Laba Bersih Sebesar Rp 45,38 Miliar Dari Sebelumnya Merugi Hingga Rp 13,35 Miliar

· Pada Tahun 2017 Laba Bersih CINT Naik 43,31% Menjadi Rp 27,6 Miliar Dari Sebelumnya Rp 19,3 Miliar

· PT Tridomain Performance Materials Tetapkan Harga IPO Sebesar Rp 228 Per Saham

· Pada Tahun 2017 Laba Bersih DEFI Turun Menjadi Rp 8,84 Miliar Dari Sebelumnya Rp 12,70 Miliar

· Pada Tahun 2017 Rugi BMSR Turun Menjadi Rp 3,09 Miliar Dari Sebelumnya Rp 19,56 Miliar

· Pada Tahun 2017 Laba Bersih KAEF Naik 22,2% Menujadi Rp 326,78 Miliar Dari Sebelumnya Rp 267,41 Miliar

· Pada Tahun 2017 Laba Bersih GGRM Naik 16,86% Menjadi Rp 7,75 Triliun Dari Sebelumnya Rp 6,59 Triliun