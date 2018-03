Karyawan beraktivitas di dekat papan elektronik penunjuk Indeks Harga Saham Gabungan, di Jakarta, Selasa (27/2/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Sinarmas Sekuritas memperkirakanIHSG bergerak mixed dengan kecenderungan menguat.

Tim analis Sinarmas Sekuritas menyebutkan secara teknikal indeks hari Kamis (29/03), IHSG diprediksi bergerak di kisaran 6.110-6.220.

Berikut saham yang direkomendasikan hari ini Top Buy: RALS BoW: INKP, BSDE, ERAA

Bursa AS ditutup melemah pada perdagangan Rabu (2/03) Mata uang rupiah bergerak melemah terhadap dollar AS ke level Rp 13,766. Untuk harga crude oil kembali mengalami penurunan ke level USD 64.60 per barrel. Untuk harga batubara bergerak turun ke level 96,65 per juta ton. 10Yr Government Bonds Yield turun ke level 6,75%.

· Dari dalam negeri, Perry Warjiyo, Rabu, disetujui Komisi XI DPR menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 menggantikan Agus Martowardojo.

· Sehubungan dengan emiten, Summarecon Agung (SMRA) membukukan pendapatan sepanjang tahun 2017 sebesar 5.64 triliun atau naik 4.5% yoy. Selain itu, laba bersih dicatatkan sebesar Rp 362.1 miliar atau naik 16.2% yoy. Hasil tersebut di atas ekspektasi kami dan konsensus, kami merekomendasikan trading BUY untuk SMRA.

· Ace Hardwares (ACES) membukukan pendapatan sepanjang tahun 2017 sebesar 5.88 triliun atau naik 20.3% yoy. Selain itu, laba bersih dicatatkan sebesar Rp 777.73 miliar atau naik 9.4% yoy. Top-line berada di atas ekspektasi kami dan konsensus, sementara bottom-line berada sedikit di bawah. Kami merekomendasikan BoW untuk ACES.

