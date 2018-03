Share this post :

Bursa Korea Selatan - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan indeks Kospi Korea Selatan berakhir turun lebih dari satu persen pada perdagangan hari ini, Rabu (28/3/2018), di tengah pelemahan bursa saham di Asia.

Kospi berakhir melorot 1,34% atau 32,77 poin di level 2.419,29, setelah dibuka dengan pelemahan 1,07% atau 26,12 poin di posisi 2.425,94. Pada perdagangan Selasa (27/3), Kospi berakhir dengan kenaikan 0,61% atau 14,98 poin di posisi 2.452,06.

Sebanyak 214 saham menguat, 511 saham melemah, dan 45 saham stagnan dari 770 saham yang diperdagangkan di indeks Kospi pada akhir perdagangan hari ini.

Sejumlah saham terpantau menekan pergerakan Kospi pada akhir perdagangan hari ini, di antaranya SK Chemicals Co. Ltd. (-2,39%) dan Dong Ah Tire & Rubber Co. Ltd./New (-1,10%).

Dilansir Bloomberg, bursa saham di Asia melemah mengikuti bursa Amerika Serikat (AS), setelah aksi jual saham teknologi mendorong investor mencermati ancaman terhadap pertumbuhan laba industri tersebut yang telah mendorong reli tahun lalu.

Bursa saham di seluruh kawasan Asia melemah, dengam saham teknologi, telekomunikasi, dan bahan baku menjadi penekan terbesar.

Sebelumnya, saham teknologi di AS pada perdagangan Selasa (27/3) mengalami penurunan terburuk sejak koreksi pasar yang meluas pada awal Februari, ketika investor terguncang oleh berita dari Nvidia Corp. berikut meningkatnya kekhawatiran seputar Facebook Inc.

Saham raksasa teknologi asal Korsel, Samsung Electronics Co., ikut terseret dan berakhir anjlok 2,56% atau 64.000 poin di posisi 2.435.000 won, setelah dibuka dengan pelemahan tajam 1,76% atau 44.000 poin di level 2.455.000.

Saham LG electronics Inc. juga terpantau berakhir anjlok 2,24% atau 2.500 poin di posisi 109.000 won hari ini, setelah dibuka dengan pelemahan 0,45% atau 500 poin di level 111.000.

Sejalan dengan Kospi, nilai tukar won berakhir terdepresiasi tipis 0,03% atau 0,31 poin di level 1.070,74, setelah berakhir menguat 1% atau 10,78 poin di posisi 1.070,43 per dolar AS pada perdagangan Selasa (27/3).

Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 28/3/2018 2.419,29 -1,34% 27/3/2018 2.452,06 +0,61% 26/3/2018 2.437,08 +0,84% 23/3/2018 2.416,76 -3,18% 22/3/2018 2.496,02 +0,44%

Sumber: Bloomberg