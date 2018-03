Share this post :

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio (tengah) menyampaikan paparan terkait perkembangan pasar modal Indonesia didampingi oleh Direktur Alpino Kianjaya (kiri) dan Direktur Hamdi Hassyarbaini, di Jakarta, Selasa (6/2/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA—Hadirnya tiga indeks baru di Bursa Efek Indonesia April mendatang akan semakin memudahkan investor untuk menentukan langkah investasinya.



Tito Sulistio, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, mengatakan bahwa tiga indeks baru tersebut nantinya adalah indeks syariah, indeks BUMN, dan indeks dividen.



Tito mengatakan, pada prinsipnya bursa memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk menciptakan indeks baru yang memungkinkan pasar mengatur strategi investasinya dengan lebih baik.



Kehadiran ketiga indeks ini bertujuan untuk memudahkan investor menilai kinerja emiten secara umum di suatu kelompok sektoral tertentu, misalnya dalam ketiga indeks tersebut, yakni kelompok emiten BUMN, kelompok emiten syariah, dan kelompok emiten yang aktif memberi dividen.



“Prinsipnya di dunia ini, indeks untuk perdagangan. Kalau kamu mengerti mau beli saham mana, kamu beli saham. Kalau tidak mengerti, tanya broker yang bagus yang mana. Kalu tidak mau pusing, you just buy the market,” katanya, Selasa (27/3/2018).



Tito mengatakan, konsep ketiga indeks ini sudah dimatangkan. Oleh karena itu, tidak ada kendala yang akan terlalu menghambat ketiga indeks ini untuk diluncurkan pada April mendatang.