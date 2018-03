Karyawan beraktivitas di dekat papan elektronik penunjuk Indeks Harga Saham Gabungan, di Jakarta, Selasa (27/2/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Oso Sekuritas memprediksi IHSG akan bergerak menguat dengan pergerakan di kisaran 6.178 - 6.252.

Analis Oso Sekuritas menyebutkan hal tersebut karena pada sesi dagang kemarin, IHSG ditutup melemah sebesar 0,17% ke level 6.200 dengan candle bullish.

IHSG bergerak di area inside bar candle dengan indikator Stochastic di rasio 43%, MACD histogram bergerak ke area positif serta volume turun.

"Ada ruang gap di kisaran level 6.210 - 6.252, kami perkirakan IHSG bergerak menguat dan berpotensi menutup area gap dengan pergerakan di kisaran 6.178 - 6.252," tulis risetnya.

Economic & Industry News

China Mengancam Akan Mengurangi Pembelian Surat Utang

Amerika Serikat

Amerika Serikat Sepakat Mengecualikan Korea Selatan Dari

Kewajiban Tarif Impor Baja Yang Ditetapkannya Pekan Lalu

Harga Minyak Dunia Dan Nilai Tukar Rupiah Sudah Jauh Dari

Target Dalam APBN 2018, Pemerintah Masih Pede Untuk Tidak Membahas Perubahan APBN Tahun Ini

Corporates News

BBTN Akan Membegikan Dividen Sebesar Rp 57.17 Per Saham Pada 24 April 2018

WEGE Berencana Membagikam Dovodem Sebesar Rp 5,91 Per Saham

Pada Tahun 2017 Laba Bersih PBSA Turun Menjadi Rp 96,57 Miliar Dari Sebelumnya Rp 123,59 Miliar

Pada Tahun 2017 Laba Bersih MYOH Turun Menjadi US$ 12,28 Juta Dari Sebelumnya US$ 21,21 Juta

Pada Tahun 2017 Laba Bersih MARK Naik Menjadi Rp 47,05 Miliar Dari Sebelumnya Rp 19,58 Miliar

BIRD Anggarkan Capex Tahun 2018 Sebesar Rp 1,2 Triliun

Pada Tahun 2017 Laba Bersih BBHI Naik Menjadi Rp 10,36 Miliar Dari Sebelumnya Rp 7,08 Miliar

Pada Tahun 2017 Laba Bersih TOTL Naik Sebesar 9,64% Menjadi Rp244,51 Miliar Dari Sebelumnya Rp 223,01 Miliar

Pada Tahun 2017 Laba Bersih TBLA Naik 54% Menjadi Rp 948 Miliar Dari Sebelumnya Rp 615 Miliar

Pada Tahun 2017 Laba Bersih DOID Naik 26,04% Menjadi US$46,74 Juta Dari Sebelumnya US$ 37,08 Juta

Pada Tahun 2017 Laba Bersih MLIA Naik Menjadi Rp 47,35 Miliar Dari Sebelumnya Rp 9,03 Miliar