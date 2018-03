Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com,JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berakhir menguat 44 poin atau 0,32% di level Rp13.738 per dolar AS pada perdagangan pasar spot valas hari ini, Senin (26/3/2018).

Akhir pekan lalu, pergerakan nilai tukar rupiah berakhir melemah pada Jumat (23/3/2018), saat mata uang lainnya di Asia bergerak variatif di tengah meningkatnya tensi perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China. Rupiah ditutup melemah 0,20% atau 27 poin pada level Rp13.782 per dolar AS, setelah dibuka dengan depresiasi 8 poin atau 0,06% di posisi Rp13.763 per dolar AS.

Adapun pada perdagangan Kamis (22/3), rupiah berakhir menguat tipis 0,04% atau 6 poin di posisi 13.755.

Analis Binaartha Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta Utama memperkirakan kurs rupiah pada hari ini, Senin (26/3/2018) akan bergerak pada rentang 13.770 hingga 13.804 per dollar AS.

Menurutnya, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan dipengaruhi oleh eskalasi perang dagang antara AS dengan Tiongkok disinyalir akan memberikan efek pada terbatasnya penguatan rupiah terhadap dolar AS. Para pelaku pasar akan mengalihkan aset mereka ke instrumen safe haven seperti mata uang yen misalnya.

Sementara itu, keputusan Bank Indonesia yang telah mempertahankan 7-day Reverse Repo Rate merupakan sebuah langkah antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas rupiah di tengah-tengah kondisi perekenomian global yang belum kondusif.

Secara teknikal, pada daily chart masih terlihat pola white opening marubozu candle yang mengindikasikan adanya kemungkinan berlakunya bullish continuation bagi USDIDR. Dengan kata lain, rupiah masih berpeluang untuk menguat namun terbatas.

Berikut ini laporan pergerakan kurs rupiah sepanjang hari ini yang dirangkum Bisnis.com.

15:57 WIB

Pukul 15.59 WIB: Spot Ditutup Menguat 44 Poin di 13.738

Nilai tukar rupiah berakhir menguat 44 poin atau 0,32% di Rp13.738 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (26/3/2018).

15:23 WIB

Pukul 15.28 WIB: Spot Menguat 37 Poin ke 13.745

Nilai tukar rupiah menguat 37 poin atau 0,27% ke Rp13.745 per dolar AS seiring pergerakan IHSG menjelang penutupan perdagangan hari ini, Senin (26/3/2018).

13:28 WIB

Pukul 13.30 WIB: Spot Menguat 19 Poin ke 13.763

Nilai tukar rupiah menguat 19 poin atau 0,14% ke Rp13.763 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada awal sesi II perdagangan hari ini, Senin (26/3/2018).

11:55 WIB

Pukul 11.44 WIb: Spot Menguat 9 Poin ke 13.773

Nilai tukar rupiah menguat 9 poin atau 0,07% ke Rp13.773 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Senin (26/3/2018).

11:15 WIB

Pukul 11.17 WIB: Spot Menguat 18 Poin ke 13.764

Nilia tukar rupiah menguat 18 poin atau 0,13% ke Rp13.764 per dolar AS seiring pergerakan IHSG menjelang akhir sesi I perdagangan hari ini, Senin (26/3/2018).

10:01 WIB

Pukul 10.00 WIB: Spot Menguat 16 Poin ke 13.766

Nilai tukar rupiah lanjut menguat 16 poin atau 0,12% ke level Rp13.766 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada perdagangan pagi ini, Senin (26/3/2018).

08:50 WIB

Pukul 08.52 WIB: Spot Menguat 13 Poin ke 13.769

Nilai tukar rupiah menguat 13 poin atau 0,09% ke level Rp13.769 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin (26/3/2018).

07:53 WIB

Pukul 08.00 WIB: Spot Rebound, Dibuka Menguat 2 Poin di 13.780

Pergerakan nilai tukar rupiah rebound dengan dibuka menguat 2 poin atau 0,01% di Rp13.780 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (26/3/2018).