PT Astra Agro Lestari - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra Agro Lestari Tbk. meraih penghargaan Perusahaan Paling Inovatif atau Excellent Company for Organizational Innovation in Agriculture Sector dalam Indonesia Most Innovative Business Award 2018 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

Chief of Agronomy and Reasearch PT Astra Agro Lestari Tbk., Hadi Sugeng mengatakan inovasi adalah budaya bagi perusahaannya. Hal tersebut menjadi solusi bagi perkembangan zaman yang cepat dan menuntut perubahan.

“Perkembangan zaman yang semakin cepat menuntut adanya perubahan pada organisasi, Astra Agro mencoba mengembangkan desain organisasi yang sesuai dengan zamannya,” katanya, Sabtu (24/3).

Menurutnya, Astra Agro menuntut inovasi sebagai kegiatan wajib organisasi, sebab itu setiap karyawan wajib dan diberikan keleluasaan untuk melakukan inovasi. “Pembinaan dan Inovasi adalah budaya Astra Agro,” lanjutnya.

Sementara itu, Founder Warta Ekonomi Fadel Muhammad mengatakan kunci daya saing adalah inovasi.

Menurut riset yang dilakukan oleh perusahaannya, menyimpulkan bahwa 30% inovasi berasal dari inovasi proses internal yang di drive oleh teknologi baru.

Inovasi organisasi memberikan 27% yang didorong oleh Research and Development, sementara inovasi sumberdaya didukung oleh SDM yang inovatif.