Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia mematok kurs tengah hari ini, Senin (20/11/2017) di Rp13.529 per dolar AS, terdepresiasi 12 poin atau 0,08% dari posisi Rp13.517 pada Jumat (17/11).

Kurs jual ditetapkan di Rp13.597 per dolar AS, sedangkan kurs beli berada di Rp13.461 per dolar AS. Selisih antara kurs jual dan kurs beli adalah Rp136.

Sementara itu, pergerakan mata uang di Asia terpantau mayoritas melemah terhadap dolar AS. Pelemahan tertajam terhadap dolar AS dialami won Korea Selatan sebesar 0,27%, disusul renminbi China yang terdepresiasi 0,12%.

Nilai tukar rupiah juga terpantau melemah 0,04% atau 6 poin ke level Rp13.537 per dolar AS pada pukul 11.04 WIB, setelah sempat memperpanjang penguatannya.

Di sisi lain, yen Jepang dan baht Thailand masing-masing terpantau menguat 0,1%.

Adapun indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama terpantau menguat 0,33% atau 0,305 poin ke level 93,967 pada pukul 10.55 WIB.

Kurs Transaksi Bank Indonesia (Rupiah)

20 November 13.529 17 November 13.517 16 November 13.538 15 November 13.539 14 November 13.542

Sumber: Bank Indonesia