Bursa Kospi - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan indeks Kospi Korea Selatan berakhir di zona merah pada perdagangan hari ini, Jumat (17/11/2017), sejalan dengan pelemahan 352 saham.

Indeks Kospi ditutup turun 0,03% atau 0,80 poin di level 2.533,99, setelah dibuka dengan penguatan 0,44% atau 11,26 poin di posisi 2.546,05.

Padahal pada perdagangan Kamis (16/11), Kospi berhasil membukukan rebound dengan berakhir menguat 0,66% atau 16,54 poin di level 2.534,79.

“Kuatnya aliran dana asing yang masuk ke pasar saham Korsel menyebabkan penurunan spot pada hari ini,” kata Min Gyeong-won, seorang ekonom di Woori Bank, seperti dikutip dari Bloomberg.

Sebanyak 344 saham menguat, 352 saham melemah, dan 65 saham stagnan dari 761 saham yang diperdagangkan di indeks Kospi pada akhir perdagangan hari ini.

Sejumlah saham terpantau menekan pergerakan Kospi, di antaranya Lotte Confectionery Co. Ltd./New (-1,53%), Miwon Specialty Chemical Co. Ltd./New (-1,00%), dan KyungDong City Gas Co. Ltd. (-1,91%).

Di sisi lain, saham Jeil Pharmaceutical Co. Ltd. dan Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. yang masing-masing menguat 1,18% dan 1,82% berada di antara deretan saham yang bergerak positif dan membatasi pelemahan Kospi.

Berbanding terbalik dengan Kospi, nilai tukar won terus terapresiasi pada perdagangan hari keempat berturut-turut. Won hari ini ditutup menguat 0,35% atau 3,86 poin di posisi 1.097,55 per dolar AS.





Pergerakan Indeks KOSPI

Tanggal Level Perubahan 17/11/2017 2.533,99 -0,03% 16/11/2017 2.534,79 +0,66% 15/11/2017 2.518,25 -0,33% 14/11/2017 2.526,64 -0,15% 13/11/2017 2.530,35 -0,50%

Sumber: Bloomberg