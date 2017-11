Petugas memindahkan uang di cash center'Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (15/5). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Kurs rupiah menyentuh posisi Rp13.538 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Kamis (16/11/2017).

Data yang diterbitkan BI pagi ini terpantau menempatkan Jisdor di Rp13.538 per dolar AS, terapresiasi 1 poin atau 0,01% dari posisi Rp13.539 pada Rabu (15/11).

Di pasar spot, pergerakan nilai tukar rupiah terpantau melemah 8 poin atau 0,06% ke Rp13.543 per dolar AS pada pukul 10.10 WIB.

Pagi tadi rupiah dibuka dengan pelemahan 11 poin atau 0,08% ke level Rp13.546 per dolar AS. Sepanjang perdagangan pagi ini rupiah bergerak fluktuatif pada kisaran Rp13.531 - Rp13.547 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama terpantau menguat menguat 0,06% atau 0,056 poin ke level 93,869 pada pukul 10.07 WIB.

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah)

16 November 13.538 15 November 13.539 14 November 13.542 13 November 13.555 10 November 13.514

Sumber: Bank Indonesia