Ilustrasi - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks saham acuan Hong Kong berhasil membukukan rebound pada perdagangan hari ini, Kamis (16/11/2017), setelah berakhir turun lebih dari satu persen pada perdagangan Rabu.

Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,58% atau 167,07 poin di 29.018,76. Pagi tadi Hang Seng dibuka dengan kenaikan 0,39% atau 112,08 poin di posisi 28.963,77.

Sebanyak 17 saham menguat, 31 saham melemah, dan 2 saham stagnan dari 50 saham yang diperdagangkan di Hang Seng hari ini.

Saham Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. yang melesat 5,56% memimpin penguatan saham pada indeks Hang Seng di akhir perdagangan, diikuti China Life Insurance Co. Ltd. (+2,48%) dan Tencent Holdings Ltd. (+2,30%).

Dilansir Reuters, rebound Hang Seng pada perdagangan hari ini ditopang penguatan Tencent Holdings yang menanjak menuju level penutupan tertingginya setelah merilis laporan kuartal ketiga yang solid.

Saham raksasa internet China Tencent naik lebih dari 2%, setelah melaporkan lonjakan sebesar 69% pada laba bersih kuartalan atau lebih baik daripada ekspektasi.

“Kami tidak melihat tanda-tanda perlambatan atau kemerosotan untuk kuartal berikutnya atau 2018,” kata Naoshi Nema, seorang analis di Cantor LP Fitzgerald, seperti dikutip dari Bloomberg.

“Pertumbuhan game mobile sangat kuat dan perusahaan tersebut mendapatkan hasil yang baik di sejumlah area pendapatan, cloud dan video berlangganan berdasarkan permintaan,” lanjutnya.

Sub indeks pada indeks Hang Seng yang mengukur performa saham-saham energi turun 0,2%, sedangkan sektor teknologi informasi (TI) naik 1,9%.