Bisnis.com, JAKARTA- IHSG diprediksi bakal rebound pasca melemah dalam dua kali transaksi dagang kemarin.

Oso Securities menyebutkan IHSG sudah menyentuh support harmonic di fibonacci retracement rasio 61,8%.

Stochastic, RSI bergerak berada di area

oversold dan MACD line masih bergerak positif serta trend volume meningkat. IHSG diperkirakan berpeluang teknikal

rebound dengan penguatan di kisaran 5,965 - 6,008.

Berikut beberapa saham yang memiliki potensi kenaikan yaitu : ADHI, APLN, BBCA, BJBR, BKSL, DILD, MAPI, TINS, TLKM dan WSBP.

Indosurya Sekuritas memproyeksi IHSG masih berpotensi berbalik menguat menyusul bakal dirilisnya data BI Rate.

Vice Presiden Research Department William Surya Wijaya mengatakan IHSG akan berpeluang bergerak di level 5960 - 6123

IHSG saat ini berada dalam rentang konsolidasi wajar dengan potensi menanti progres kenaikan lanjutan, penantian terhadap rilis data perekonomian BI rate juga terlihat akan dapat memberikan warna terhadap pola gerak IHSG saat ini.

"hari ini IHSG berpotensi menguat," tulis hasil risetnya.

Binaartha Securities menyebutkan IHSG akan berpotensi menuju ke area support pada level 5959 dan 5945.

Analis Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan IHSG ditutup melemah 0.27% di level 5972.311 pada 15 November 2017. Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama dan kedua berada pada level 5958.862 dan 5945.413.

Sementara itu, resistance pertama dan kedua berada pada level 5999.209 dan 6026.107. Berdasarkan indikator daily, MACD sudah membentuk pola dead cross di area positif. Sementara itu, Stochastic dan RSI masih berada di area netral.

Saat ini, terlihat pola three outside down candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi koreksi sehat lanjutan pada pergerakan indeks saham.

" Dengan demikian, IHSG akan berpotensi menuju ke area support pada level 5959 dan 5945," tulisnya dalam riset

13:37 WIB

Pukul 13.32 WIB: Awal Sesi II, IHSG Menguat 0,95% ke 6.028,95

Mengawali sesi II perdagangan hari ini, Kamis (16/11/2017), indeks harga saham gabungan (IHSG0 menguat 0,95% atau 56,64 poin ke level 6.028,95.

Pukul 12.00 WIB: IHSG Menguat 0,98% di Akhir Sesi I

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,98% atau 58,49 poin ke level 6.030,81 di akhir sesi I.

Pukul 11.31 WIB: Jelang Akhir Sesi I, IHSG Menguat 0,88%

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,88% atau 52,71 poin ke level 6.025,02 menjelang akhir sesi I.

Pukul 10.10 WIB: IHSG Menguat 0,95%

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,95% atau 56,66 poin ke level 6.028,97.

Pukul 08.55 WIB: IHSG Dibuka Menguat 0,22%

Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,22% atau 13,31 poin ke level 5.985,63.